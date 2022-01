Gilberto Haaz Diez – La pelea desigual

POR SI ACASO…

*Dante deja indagatorias y Monreal es ratificado por Olga

*Como en los viejos tiempos aunque se asuma lo contrario

MUY EXTRAÑA la renuncia del Senador Dante Alfonso Delgado Rannauro a la Comisión Especial que investiga los abusos cometidos por el Gobierno de Veracruz, aunque no sería extraño que este jueves un juez conceda la suspensión definitiva a José Manuel del Río Virgen en contra de la vinculación a proceso por el presunto delito de homicidio, y entonces, lo que parecería una abandono sorpresivo del veracruzano tenga una justificación inmersa en una negociación como las que solían hacerse antaño: tu retiras la comisión que investiga a mi protegido y yo te concedo la libertad del tuyo, siempre y cuando prometas que no regresará como secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del Senado y cancele cualquier intención de participar como abanderado a la senaduría o gubernatura en el 2024 impulsado por Ricardo Monreal Avila. Y es que, contrario a lo que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nada ha cambiado, si acaso los actores políticos, porque los acuerdos siguen siendo los mismos. En ese tenor, José Manuel del Rio Virgen alcanza la libertad y Cuitláhuac deja de ser considerado el peor Gobernador de todos los tiempos en Veracruz, como si con esos acuerdos pudiera borrarse una realidad que no tiene desperdicio: la violencia que experimenta el Estado es digna de las peores naciones de oriente medio, con entre 6 y hasta 10 muertos diariamente sin que pase nada, por el contrario, quienes tienen a su cargo las instancias de seguridad y procuración de

justicia están más firmes que nunca.

Y AUNQUE Dante dice que renuncia a la comisión especial porque los senadores traicionaron el mandato de la defensa de los poderes federales al mostrar su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y, en consecuencia a Cuitláhuac García Jiménez, lo cierto es que no se puede tapar el sol con un dedo. AMLO no quiere que le descompongan uno de los Estados que más votos aportan en las elecciones Federales y Estatales, y en ese tenor seguirá defendiendo a Cuitláhuac, aun cuando sabe que cualquier defensa resulta estéril, ya que al pueblo no se le puede engañar y sabe de sobra quien es quien en el ejercicio de Gobierno. Veracruz es un caos y eso nadie lo puede cambiar, a pesar de los esfuerzos que los panegiristas realizan tratando de encubrir lo que no puede disfrazarse.

COMO FUERA, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) anunció su renuncia a la comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, argumentando que un grupo de senadores de Morena “ha decidido traicionar su juramento constitucional de defender el Estado de derecho y, han declarado públicamente ‘ser leales al proyecto de cuarta transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador´”, y en ese contexto dice: “entiendo que esa es la razón por la que obedecen instrucciones del Ejecutivo y aprueban leyes ‘sin modificar ni una coma, aprueban presupuestos sin modificar una sola partida y hoy se manifiestan en contra del trabajo de la comisión especial (que deberá aprobarse en el pleno en febrero próximo), prefieren

proteger a un gobernador autoritario e incompetente, antes que hacer prevalecer la justicia y defender a las ciudadanas y ciudadanos inocentes”. Ya encarrerado refiere: “Queda claro que actúan como el viejo régimen; el ejecutivo da órdenes y sus legisladores obedecen; no hay diferencia entre los de antes y los de ahora; que la represión es el sino de este nuevo régimen, porque así mientras AMLO amplió la prisión preventiva, el gobernador de Veracruz creó el delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva oficiosa, queda claro que la transformación no pasa de ser un eslogan más”.

EL EXGOBERNADOR veracruzano dice que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, es “preso político del gobernador de Veracruz””, por lo que advirtió que si Morena utiliza su mayoría para acallar a las voces disidentes para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal, “nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la impunidad”. El integrante de la bancada de MC en la cámara alta dijo que pidió a su coordinador Clemente Castañeda que informe a la Jucopo de la decisión que tomó, lo que en Veracruz es ya visto como un triunfo de Cuitláhuac García Jiménez convertido en un gobernante sin ley ni acuerdo, por el contrario, en un verdadero autócrata como en los peores tiempos del PRI, cuando los caciques determinaban la suerte de sus adversarios.

AHORA QUE, por lo demás, si José Manuel del Río Virgen sale en libertad gracias a la ratificación de la suspensión provisional a definitiva, las cosas serán vistas como una negación en

las alturas, igualmente al estilo del viejo PRI, cuando por encima de la ley se privilegiaban las negociaciones. Todo puede suceder en las próximas horas, y el silencio del senador Ricardo Monreal Avila pareciera decirlo todo, más aún tras el aval de la Presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero que indica que el zacatecano no renunciará a la Junta de Coordinación Política, ni la bancada de Morena está preparada para un cambio.

Y ES que, en efecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero reconoció que el senador Ricardo Monreal Ávila es un gran operador político que en estos últimos tres años no sólo ha construido una gran confianza al interior del Grupo Parlamentario de Morena, sino con las diversas fuerzas políticas, por lo que asentó que en la bancada “no está en el ambiente” la remoción o permanencia de su coordinador. ”No hay esta pregunta en el ambiente. Yo creo que Ricardo estará ahí como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena”, reiteró, al explicar que la reunión a la que convocaron alrededor de 29 senadores de Morena para el próximo viernes, sólo es para tratar el tema de la comisión especial sobre Veracruz. ”Y tienen razón en esto, pues por qué no una comisión también para diversos estados, que tienen unos temas muy complicados, como pudiera ser también Tamaulipas, por ejemplo; el mismo Jalisco”. Sánchez Cordero afirma que lo que sí se tiene que hacer es fortalecer el sistema de procuración de justicia en todo el País y que para estos se requiere una reforma constitucional. Se trata, dijo, de darles estabilidad en el empleo a los ministerios públicos, a los procuradores, así como para que tengan la oportunidad de presentar exámenes de oposición, remuneraciones dignas y capacitación permanente. Y para que todo lo que se refiere al Poder Judicial esté regulado en la Constitución. Me parece que así, enfatiza, se puede avanzar en el combate a la impunidad que persiste en el país…A VER que pasa este jueves. OPINA carjesus30@hotmail.com

