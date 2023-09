Gobierno de Veracruz da trabajo temporal a migrantes

Manlio Fabio Altamirano, Ver.- La alcaldesa, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez, envió al director de Obras Públicas a la localidad de Mataloma para bloquear una obra ciudadana que pretende crear una cancha deportiva de usos múltiples, argumentando su construcción sobre un terreno municipal.

El diputado de Morena, Magdaleno Rosales Torres, quien ha sido uno de los principales promotores de este espacio deportivo, lamentó que las autoridades municipales actúen con cerrazón, pues además de no aportar ningún monto económico para la creación de este espacio público, intentaron bloquear una acción ciudadana.

«Quiero resaltar que esta obra en ningún momento ha sido apoyada por el Ayuntamiento, ellos no han apoyado en nada, al contrario, quisieron bloquearla y quisieron parar la obra mandando al de Obras Públicas a parar la obra, porque ellos decían que ese tramo era calle, entonces el Ejido les comprobó que eso no era calle, que era un espacio que le pertenecía al Ejido, y ya con eso, después de varios intentos de querer detener la obra, aceptaron que era un terreno del Ejido y ya se fueron, pero trataron de bloquear la obra», reclamó el legislador de Morena.

El diputado local, Magdaleno Rosales Torres, el cual donó la maquinaria para iniciar con los trabajos de la mencionada obra, dijo que este proyecto es gestión de la ciudadanía, en específico de la Junta de Mejoras de la localidad, el Comisario Ejidal y el sub Agente Municipal.

«El agente municipal no está apoyando, es el único que no ha apoyado, pero el sub agente, el segundo, sí está apoyando con todo, y nosotros también, nosotros estamos apoyando esa cancha de usos múltiples, donde es una suma de voluntades, están buscando los compañeros, todas las autoridades que antes mencioné están buscando apoyos en dependencias como es TAMSA, como es Pilgrim, tocando puertas para que esta obra se lleve a cabo, es una suma de voluntades y una aportación de los antes mencionados, y también de toda la población en general y los negocios», remató.