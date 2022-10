Gobierno mexicano pide una disculpa pública por el feminicidio de Digna Ochoa

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la conversación telefónica del martes con su homólogo estadounidense, Joe Biden, fue “muy buena“e incluso la calificó como afectuosa.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el mandatario mexicano apuntó que, entre los temas que se trataron, fueron la migración, seguridad y cooperación para el desarrollo.

“Hablamos del intercambio económico, comercial, de que México es el principal socio comercial de los EE.UU., eso de acuerdo a los últimos datos. Hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos, y que se continuó con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y a otros para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, sus familias”, argumentó.

“Él (Biden) está consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia. Por eso eso estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo, México lo está haciendo”, indicó.