Gracias a Sedena y Semar hay avances en Caso Ayotzinapa, afirma el Presidente

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) sí han colaborado en el esclarecimiento del Caso Ayotzinapa, tras los señalamientos a las Fuerzas Armadas en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que si hay avances en la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es por la colaboración que han tenido tanto la Sedena como la Semar.

«No hay impunidad, y se está actuando. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y de la Defensa”, expuso.

“Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Pero una cosa son las instituciones y otra son los funcionarios o servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario, se va a manchar una institución”, refirió.

“¿Por qué sucedió todo esto, porque se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario. Si hay impunidad, si se ocultan las cosas entonces sí se afectan las instituciones, que además es lo que quisieran algunos”, señaló.