Hay dos mexicanos entre las 25 personas secuestradas en una nave carguera en el Mar Rojo: SRE

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su Gobierno no romperá relaciones diplomáticas con Argentina, tras el triunfo del ultraderechista Javier Milei en las elecciones de dicho país, celebradas el domingo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que tanto Argentina como México tienen lazos de amistad muy fuertes.

«Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina, porque un país o una nación no es solo su Gobierno, es su pueblo fundamentalmente, y el pueblo de Argentina y el de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles”, indicó

Pese a lo anterior, el mandatario mexicano dejó en claro que tiene notables diferencias con Milei, y recalcó que de ahora en adelante “pintamos nuestra raya” con el nuevo Gobierno del país sudamericano.

«Tiene esa pensamiento (de Videla), así lo ha expresado, y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya, no estamos de acuerdo con esa política, que es la misma que hundió a Argentina recientemente”, manifestó.

“Entonces tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con. los que sostienen una política autoritaria privatizadora, racista, clasista, no estamos de acuerdo con los Gobiernos que favorecen a las minorías y les dan la espalda ala mayoría del pueblo, eso está muy claro”, argumentó.

El tabasqueño opinó este martes que los argentinos se metieron un “autogol” con el triunfo del libertario de ultraderecha Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo pasado.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol, y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha”, declaró.