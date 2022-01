Héctor Parra – Criminal el gobierno de la 4T

ACERTIJOS

Lo que muchos sospechaban ocurrió. Los agoreros del futuro tipo Walter Mercado, sabían que cuando Dante Delgado Rannauro tiró el arpa, aquello ya no tenía solución. La rebelión en la granja de una treintena de senadores morenistas, que se aliaron con el eje AMLO-Sheinbaum-Cuitláhuac, en contra de Ricardo Monreal y Dante, era solo de esperar unas horas. Por eso Dante, cuando Monreal llegó como caballero derrotado de la batalla y le expresó, como Tácito después que los romanos arrasaron Cártago, les dijo: “Dejaron hecho esto un desierto y le llamaron paz”. Así apabulló el presidente AMLO a la dupla Monreal-Dante. En Veracruz, la gente del gobernador, se incluye a su poderoso secretario Eric Patrocinio, se volvieron altivos, no oyeron aquella frase de que en la victoria hay que ser humildes. No, todavía fue ante notario y amagó con entrarle al toro. Fortalecido por AMLO y la Sheinbaum, ahora, me dicen que el gobernador camina hasta diferente. Los que saben de estas cosas, aseguran que a José Manuel del Rio lo salvan, tarde que temprano, al parecer venia en ese paquete de arreglos. Pero es doloroso porque, según constató el diario Milenio, hay más de 38 acusaciones de ultrajes y abusos de la autoridad en Veracruz y eso solo les permitirá a estos gobernantes darles manga ancha a los estropicios que vendrán. Flaco favor le hizo el presidente a Veracruz, me dijo un viejo político. La Comisión se fue cómo llegó, encontró muy temprano, antes de su primera audiencia pública, su iceberg como el Titánic, se hundió, sin más pena que gloria, y no hubo orquesta que tocara su funeral, eso sí, se fue documentando los abusos de Veracruz que están registrados en las páginas de la Junta del Senado. Yuri canta que siempre vendrán tiempos mejores. Esperemos. Por lo pronto, aquí bajaron la cortina y cayó el out 27, pobres de los que seguirán encarcelados. Porque lo que Monreal asegura, que dará todos los casos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), muchos opinan que esa Comisión no sirve para nada, está al servicio del presidente y del poder. A esa Comisión senatorial el poder presidencial le metió un descontón, como el que le dieron a Alfredo Adame, y ahí terminó el pleito.

ESPAÑA SIEMPRE SI

Después de tantos dimes y diretes, después de que, aseguraban que España no le quería dar el beneplácito al embajador mexicano, un tal Quirino Ordaz Coppel, de la familia de las tiendas donde todos debemos, y exgobernador de Sinaloa; después de que AMLO ha pedido por todos los medios que el Reino de España pida perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, a aquellas cosas que ocurrieron hace 500 años y los españoles le dicen: toma paloma; después de que el Rey Felipe anda por Puerto Rico y Honduras avalando asuntos políticos, donde declaró que jamás se van a disculpar por la Conquista, que de eso están muy orgullosos porque legaron idioma, cultura, religión y universidades y hasta el Real Madrid y Barcelona; después de una larga espera, por fin se le hizo al Embajador y lo será porque España ya dijo que no hay problema, ya va a poder ir a tomarse un vinillo y un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad, en Chicote, como cantaba Agustín Lara. Esa embajada ha tenido desde poetas como Amado Nervo, a políticos picudos y grillosos como Gustavo Díaz Ordaz, quien llegó rápido, hizo su pancho y se regresó, Jesús Silva Herzog, Juan José Bremer, Ignacio Pichardo, Rodolfo Echeverría.

