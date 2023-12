Hijo de Pablo Escobar pide no creer en narco series

Veracruz, Ver.- Juan Pablo Escobar, quién ahora se hace llamar Juan Sebastián Marroquín, es el hijo del capo de la droga colombiana, Pablo Escobar; durante su visita al Puerto de Veracruz para dar una conferencia en una universidad pidió a los jóvenes y a la sociedad en general no creer en el glamour que se presente en las narco series.

El arquitecto Marroquín, dijo que no recibe regalías por el uso del nombre de su padre en estas series documentales; pero expresó que existe un problema mayor con estas historias que se llevan a la pantalla chica, y es que a pesar del éxito comercial muestran una cara totalmente distinta a la realidad.

«Claro, lo ven (el caso de Pablo Escobar) como un caso de éxito, así a veces lo han pintado como el más rico, en más poderoso y demás, cuando en realidad no lo fue, fue rico y poderoso pero no le duró nada, no tuvo la verdadera oportunidad de disfrutar su fortuna (…) En absoluto, yo no me beneficio en absolutos de las series o películas sobre él, solo de mis libros», subrayó.