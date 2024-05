Histórica cifra de declaraciones anuales de personas físicas

Veracruz, Ver.- El expresidente del Colegio de Contadores, Ramón Ortega Díaz, mencionó que se llegó una cifra histórica de declaraciones anuales de personas físicas.

«En el anual de personas físicas se llegó arriba de la meta, de lo esperado, fueron los 10 millones de declaraciones, es una cifra muy importante dado el nivel de compromiso que tienen los contribuyentes con sus obligaciones tributarias, y ahorita tenemos solamente algunos que quedaron como inconsistentes, están pendientes sus devoluciones, claro es un poquito más tardado, pero pues hay que adjuntarle los CFDI’s, los estados de cuenta, sobre todo los casos que tenemos son porque las colegiaturas no estaban correctamente timbrados, algunas aclaraciones de que no cuadra la nómina de la empresa con el trabajador, pero fuera de eso fue una jornada de mucho cumplimiento, el primer día fue más de 1 millón de declaraciones, por eso se llegó a saturar, y pues esa cifra 10 millones de declaraciones, pues dan una cifra histórica en presentación de declaraciones anuales de personas físicas», asestó.

Mencionó que a partir de este jueves inicia el cruce de información con el Comprobante Fiscal Digital (CFDI), por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar quedarse con las retenciones, pues pueden caer en un delito.

«Si les llega a sus correos de cruces, pues que hagan precisamente, tanto lentero como la aclaración, porque desde febrero o marzo hemos tenido restricción de sello, qué son las restricciones de sellos, que la autoridad te manda información de que no le concuerdan, no la aclaras y ya no puedes tú facturar, es una restricción de sellos digitales. Entonces, al no poder facturar el contribuyente, pues no puede cobrar, y viene una situación de complicaciones administrativas y operativas», culminó.