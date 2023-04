Horóscopos Mhoni Vidente lunes 17 de abril de 2023

México.– Descubre lo que te espera el presente lunes 17 de abril de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Tv Azteca

ARIES

No es buen momento para dejar de llevar un estilo de vida saludable, lo que significa que no debes caer en excesos ni en vicios que te hagan daño al organismo, esto es de suma importancia el día de hoy, porque te verás con la tentación de beber alcohol más de la cuenta o de comer comidas muy grasosas, intenta mantenerte en una línea saludable, así evitarás probables dolores de estómago por la noche.

Un momento muy bueno para el amor, pero no estás viendo las señales que alguien te ha estado enviando, es probable que haya comenzado a agotarse y esté mirando hacia otro lado, no dejes que esto suceda, tienes la oportunidad de conocer a una buena persona, solo debes prestar atención.

En tu trabajo serás el centro de atención, es probable que cometas un error y necesites repararlo en un tiempo muy corto, procura abrir bien los ojos.

TAURO

Tienes una buena manera de hacer lo que otros piden y entiendes claramente lo que te están indicando, pero el día de hoy algo pasará en ti que te costará cumplir con esto, es probable que no tengas una buena jornada en el trabajo y que necesites ayudarte con algún suplemento natural que te estimule la concentración.

El amor siempre es un tema difícil cuando estás pasando por una pena o por unos rompimientos, no dejes que esto te afecte y que se refleje en tu desempeño laboral, si pasas por un periodo así intenta separar las cosas.

La pareja tiene un día bastante bueno, pero es probable que haya una pequeña diferencia de opiniones a causa de algo que uno de los dos dejó de hacer, no dejen que estos problemas sin importancia los separen, siempre el amor es lo más importante que tienen y lo que los une.

GÉMINIS

Estás pasando bastante tiempo en casas y eso es algo bueno, ya que si tienes una familia formada es bueno que las personas que componen tu núcleo te vean siendo partícipe de la vida en común.

Hoy tienes la oportunidad de hacer algo muy lindo por una persona que está necesitando ayuda y se siente un poco sola, tiende una mano a esta persona, podrías ser su única ayuda en este momento.

No dejes que las personas que no te reportan ningún beneficio se inmiscuyan en tus asuntos personales, debes siempre velar por tu seguridad y la de tu familia.

Estás pensando en comprar un artefacto que necesitas en tu hogar, pero quizás no es el momento de hacer este gasto, mejor piensa en lo que pasaría si no lo tuvieses, si la respuesta es que tu vida no cambiaría ni empeoraría, entonces no lo compres aún.

CÁNCER

En un mundo que no existe tú estás teniendo un éxito inusitado en el amor, esto no es una forma de burlarse de ti, es para que te des cuenta de que estás dando demasiado espacio a la fantasía en este tema y estás dejando de ver la realidad y que necesitas comenzar a poner los pies sobre la tierra.

No siempre será bueno que digas todo lo que pasa por tu mente, es tiempo de que comiences a tomar decisiones importantes con respecto al amor y también a la familia.

No dejes que la verborrea se tome tu boca el día de hoy, debes hablar claro y firme en tu trabajo, puede ser importante para que te mantengas de la mejor forma en el lugar que estás en este momento, las ideas claras siempre serán tu mejor aliado.

Debes cuidar mucho más de tu salud, no dejes que el cuerpo te pase la cuenta durante la jornada.

LEO

Estás pasando por un excelente momento en tus proyectos personales y eso se nota porque tienes todas las capacidades para lograr grandes cosas, todos pueden verlo y es hora de que tú también lo hagas, no siempre vas a estar bien evaluado en lo que haces, pero por el momento puedes sentirte con la tranquilidad de que estás dando pasos seguros para convertir tus sueños en realidad.

No permitas que una persona que no tiene buenas intenciones contigo te diga lo que debes y lo que no debes hacer, es probable que le hayas dado la confianza para hacer esto en el pasado, pero ahora estás en otro momento y puedes retirar lo que has entregado, habla directamente y sin rodeos.

No es tiempo de tomar vacaciones, debes concentrarte en tus labores para poder comenzar a surgir en tu carrera profesional, trabaja duro durante el día.

VIRGO

Un momento de felicidad con tu pareja será algo muy bueno durante el día, es probable que te haga una propuesta que no podrás rechazar y tengas felicidad para varios días, no sería extraño verte con una sonrisa en el rostro por la mañana.

Si estás sin un compromiso actual, entonces debes mantenerte así por un tiempo, puedes siempre tener una aventura ocasional con alguien de confianza, no te cierres a la posibilidad de tener una amistad especial con alguien que está en la misma posición que tú, no quiere compromisos estables por ahora.

No puedes siempre pensar que todos te darán en el gusto en lo que quieras, muchas veces debes poner de tu parte para lograr tus cometidos.

No existe nada mejor en el mundo que ver a tus seres queridos felices y el día de hoy experimentarás esta alegría, disfruta de la compañía de ellos.

LIBRA

Tienes en tu mente a una persona que quizás sientas que te ha rechazado, no se trata para nada de algo voluntario de su parte, es solo que debía concentrarse en otras cosas en ese momento, siempre puedes volver a dar una oportunidad cuando la pidas.

No es un buen momento para ser una persona rencorosa, debes tener la capacidad de perdonar a quien te ha hecho algún daño, no siempre tendrás la posibilidad de darle otra oportunidad a alguien, pero este día es especial para ello.

Un momento de alegría será un punto alto dentro del día, no dejes que nada lo arruine, podrías fortalecer lazos con alguien que hace tiempo está pendiente de ti.

Nunca debes dejar de intentar el éxito y lograr tus sueños, la vida se compone de ellos y se alimenta de los deseos y el empuje que levas dando.

ESCORPIO

Una persona que solo busca conflicto contigo tendrá una discusión con tu persona el día de hoy, es probable que no quieras hacerle caso, pero debes cortar de raíz esta situación para que nunca más vuelva a ocurrir, no le has hecho ningún daño para que actúe de esa forma.

No pienses que siempre estás equivocado en las decisiones que tomas, esto denota una gran inseguridad y no le hace bien a tu progreso.

No debes siempre pensar que la vida te está dando un trato difícil, todos nosotros nos vemos enfrentados a cosas que nos cuesta solucionar, es preferible que pienses que son retos que debes sortear para conseguir mucho mejores cosas en el futuro.

Si tienes la oportunidad de encontrarte con alguien que pertenece a tu pasado el día de hoy, debes hacerle una pregunta que siempre estuvo rondando en tu cabeza, será bueno despejar las dudas que puedas tener sobre este asunto.

SAGITARIO

Si puedes hacer un viaje el día de hoy a algún lugar fuera de la ciudad, entonces hazlo, no te debes siempre quedar en el mismo lugar por mucho tiempo, tienes derecho a ver más cosas y a conocer más lugares.

Si la persona que tienes al lado no te está dando la atención suficiente entonces es momento de hablar seriamente con esa persona, es probable que se le haya pasado por alto alguna fecha importante que les compete a ambos, no dejes pasar esto, te puede comenzar a hacer sentir mal mucho más adelante.

Es un buen momento para comenzar a pensar en la independencia financiera y lo estás necesitando, las jornadas laborales extensas te están pasando la cuenta en la salud, serás mucho más feliz si inviertes tu dinero en un negocio o en algo que te permita tener mayor libertad.

CAPRICORNIO

No seas una persona que no cumple sus promesas, recuerda que esto nos define como seres humanos y tienes todo de tu parte para cumplir lo que has prometido.

No dejes que otros te digan todo el tiempo lo que debes hacer y lo que no, es probable que el día de hoy tengas una pelea con alguien a causa de esto.

No tienes que estar todo el tiempo pendiente de las personas que están a tu lado, muchas veces debes tomar opciones y te verás en la obligación de dejarlas de lado un poco.

En tu vida el amor está presente de muchas formas, el problema es que no eres capaz de verlo cuando quieres, no seas así, tienes que poner más atención a lo que tienes al lado y a las personas que te apoyan constantemente. Cuida mucho más tu cuerpo.

ACUARIO

Es una buena oportunidad la que te dará una persona que quiere mucho trabajar codo a codo contigo, esto lo hace porque ha visto lo que puedes hacer y ha quedado muy interesado en tu forma de ver el trabajo y de enfrentar tu profesión.

No dejes que las personas que tienes al lado te detengan en tu progreso, es momento de comenzar a tomar opciones y de darle un corte a una relación que está coartando tu libertad.

Un momento de verdad importante será vivido el día de hoy, tu pareja podría estar pasando por una dificultad que la tiene pensando todo el tiempo en lo mismo sin darle una solución clara, es momento de entrar en acción y ayudarle a dilucidar el problema, podrías ser la solución que está buscando hace tiempo.

Tienes que tomar más en serio tu profesión y a las personas que trabajan a tu lado.

PISCIS

Tienes que estar mucho más presente en la vida de tus seres queridos, es probable que una persona muy importante para tu vida te haga un comentario sobre ello el día de hoy, toma su consejo de buena forma y hazle caso, sabe por experiencia propia que perder estos momentos gloriosos junto a los que quiere te pasará la cuenta a la larga.

No dejes pasar más el tiempo para tomar la decisión de acercarte a esa persona por la cual sientes una gran pasión, es probable que ya se haya ido un poco de tu lado y tengas que comenzar a reconquistarlo, no tengas miedo a ello, tampoco pierdas las ganas, una pizca de interés tiene aún en ti y puedes revertir la situación.

No es bueno que sigas pensando en lo que no te funcionó en el pasado, mejor piensa en lo que viene para el futuro y lo que vives ahora

Con información de MhoniNoticias