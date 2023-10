Horóscopos Mhoni Vidente viernes 20 de octubre de 2023

México.- Descubre lo que te espera el presente viernes 20 de octubre de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

La vida continúa y este amor presente debe ayudarte a dejar atrás un pasado que ya no te pertenece y que no te ha hecho bien. Cierra la puerta detrás de ti y avanza por este camino diseñado para dos.

¿Puede un amigo convertirse en un gran amor? Sin duda, pero es esencial considerar si esa amistad comparte tus mismos deseos de evolucionar hacia algo más.

Averigua sus sentimientos antes de dar el paso.

Hoy es un día en el que el apoyo y el consejo de amigos son invaluables para superar obstáculos en tu vida amorosa. Confía en sus opiniones.

No te aferres a creencias que te eximan de cuidar de ti mismo. Toma el control de tu vida y asume la responsabilidad de tu bienestar.

TAURO

El amor debe ser una colaboración en la que ambas partes sumen en lugar de restar. Mantén la unión en tu relación, especialmente en tiempos difíciles.

Disfruta el viaje hacia el amor en lugar de centrarte únicamente en la meta. Las historias de amor están llenas de desafíos y momentos incómodos, pero son parte de la travesía.

Acepta los consejos que te ofrecen hoy. Reconoce la autoridad de quien te los brinda y ponlos en práctica. La disciplina y el aprendizaje son clave para el éxito.

Haz una distinción entre lo que puedes renovar (entusiasmo, optimismo, deseos de aprender) y lo que debes eliminar. Deshazte de los malos hábitos y la negatividad para ser la persona que deseas ser.

GÉMINIS

El amor se basa en la libertad de elección. No presiones a tu pareja para que tome decisiones que te beneficien; permite que decida libremente sin presiones.

Antes de lanzarte hacia alguien, espera una señal clara. No actúes a ciegas. Observa cómo te mira para obtener pistas sobre su interés.

Evita las apuestas en este momento. Las tendencias no son favorables para los juegos de azar. Conserva tu dinero y busca mejores oportunidades en el futuro.

Recupera tu energía y entusiasmo saliendo de casa. Disfruta del aire libre, el sol y la naturaleza para llenarte de alegría y bienestar.

CÁNCER

No te preocupes demasiado si dicen que tu relación está en peligro. Ese hilo que los une podría ser fuerte y resistente, como un hilo de acero. Utiliza ese vínculo para superar obstáculos juntos.

No te sientas inseguro si parece que no tienes nada en común con alguien que te interesa. Crea ese vínculo a partir de ahora. Acércate y comparte tus sentimientos.

Identifica a tus aliados en el trabajo. Haz una lista de personas a las que puedes acudir en busca de consejo y ayuda en caso de problemas laborales. Cultiva esas relaciones manteniendo el contacto con ellas.

Para promover la salud y protección, rodea tu vida con velas blancas, hojas secas en un saquito, monedas de plata y plantas vivas. Estos elementos pueden servir como amuletos contra las adversidades.

LEO

El amor es una ciencia en constante evolución. No te critiques demasiado; cometer errores es parte del proceso de aprendizaje para ser un buen amante.

Si has oído comentarios negativos sobre ti, no trates de negarlos. Continúa siendo tú mismo y permite que tus acciones hablen por ti. La verdadera impresión que dejas se forma con el tiempo.

Sé consciente de que estás siendo observado, aunque no todos sean benevolentes. Enfoca tu energía en tu trabajo y da lo mejor de ti sin permitir que el miedo te haga cometer errores.

No intentes complacer a personas que carecen de compasión y empatía hacia ti. No podrás satisfacer a quienes no valoran tus esfuerzos. En lugar de eso, céntrate en lo que realmente importa.

VIRGO

Deja atrás tus sospechas sobre la conducta de tu pareja y evita confrontaciones. En algún momento, tu pareja te dará una explicación de sus cambios en horarios. No adelantes juicios y permítele compartir lo que está sucediendo.

Si te interesa alguien que es compatible contigo pero tiene preocupaciones sobre tu implacabilidad al juzgar a las personas, muestra un lado más comprensivo y amable en tus opiniones sobre los demás.

Es un buen momento para hacer un plan de ahorro. Prepararte para posibles tiempos difíciles es sensato. Planifica tu ahorro de manera que no afecte tu calidad de vida actual pero te brinde seguridad en el futuro.

Cuida tu salud frente a cambios de clima. Protégete del viento, el calor y otros elementos. Pequeñas precauciones pueden evitar problemas de salud a largo plazo.

LIBRA

El número 1, asociado con el amor, es tu número de la suerte. En el amor, busca una relación sin grietas ni secretos. Deja que el amor fluya naturalmente sin forzarlo ni buscar poder. Si se siente complicado, puede que debas preguntarte si está destinado a ser.

Toma el control de tu vida amorosa y toma tus propias decisiones en lugar de depender de terceros. Escucha tu intuición y asume la responsabilidad de tus elecciones.

Las ilusiones pueden ser inspiradoras, pero llega un momento en que debes enfrentar la realidad. Si tu sueño resulta ser una ilusión, es hora de dejarlo ir y seguir adelante.

ESCORPIO

En el amor, comunica tus necesidades a tu pareja en lugar de cerrarte. La autenticidad y la vulnerabilidad pueden fortalecer la relación.

En cuanto a la amistad que podría convertirse en amor, mantén la amistad y evita perderla por intentar forzar un cambio.

No temas dar sugerencias constructivas a tu equipo de trabajo, ya que tu opinión es valiosa. No dudes en expresar tus ideas y pensamientos de manera abierta y honesta.

Hoy es un buen día para recuperar tu entusiasmo interactuando con la gente y participando en actividades. Perderte entre la multitud te ayudará a volver a sentirte conectado con el mundo. El optimismo te ayudará a encontrar tu lugar en el mundo nuevamente.

SAGITARIO

Es un buen momento para reconsiderar una decisión importante, como una inversión o un cambio en tu estilo de vida. Sin embargo, no es el momento adecuado para llevarla a cabo. Mantén la idea en mente para el futuro.

El amor puede ser complicado, pero también gratificante. No temas enamorarte a pesar de los desafíos; los momentos felices lo justifican.

Ten cuidado con personas que parecen seguras de sí mismas, a menudo no entienden completamente la situación. A veces, mantener las cosas como están es más sensato que hacer cambios no probados.

Vestirte de rojo y rodearte de este color puede fortalecer tu energía y salud. El rojo simboliza la pasión y la vida, mejorando la circulación sanguínea y la presión arterial.

CAPRICORNIO

La sensación de repetición en la vida es común y a menudo necesaria para encontrar estabilidad en el amor. Valora los momentos de tranquilidad, ya que te ofrecen una base para futuros logros.

Si alguien que te interesa te trae noticias inquietantes, no permitas que te preocupen en exceso. En lugar de temer sin razón, interpreta su mensaje y mantén la claridad en tus decisiones.

Superar las preocupaciones que te han paralizado requiere esfuerzo y creatividad. Enfrenta los desafíos con determinación y busca soluciones en lugar de sentirte abrumado. En cuanto a tu salud, recuerda que los síntomas son indicadores de problemas subyacentes.

Enfócate en abordar las causas subyacentes en lugar de tratar solo los síntomas y considera una revisión médica para resolver cualquier problema. No permitas que las preocupaciones de salud te agobien; a menudo, las soluciones son más simples de lo que parecen.

ACUARIO

Si te preocupa cómo el tiempo afecta tu relación, recuerda que con el tiempo, las relaciones pueden fortalecerse y crecer. Cada día, semana y año pueden fortalecer tu vínculo en lugar de debilitarlo.

En lo que respecta a la persona que te interesa, la honestidad y autenticidad son esenciales. No necesitas embellecer la verdad ni dar discursos elaborados. Tu autenticidad y fe en el poder del amor son cualidades apreciadas. Muestra quién eres y lo que vales de manera genuina.

No hay nada malo en encontrar inspiración en modelos a seguir y aprender de aquellos que han superado desafíos similares. Este es un buen momento para abandonar prácticas que te han frenado y adoptar métodos que te lleven al éxito. Reflexiona sobre tu autoestima, reconoce tus esfuerzos y valora tu bienestar físico y mental, sin sentirte culpable ni dudar de tus acciones, ya que el tiempo recompensará tus esfuerzos.

PISCIS

Si tiendes a mantener cierto misterio en tu vida, es importante que expliques esta necesidad de privacidad y límites a tu pareja. Esto evitará que se sienta preocupada, especialmente en lo que respecta a cuestiones de infidelidad, y permitirá que ambos se sientan cómodos.

No es necesario compartir todos los detalles de tu vida; de hecho, tu aura de misterio puede ser atractiva para la persona que te interesa. En ocasiones, los secretos pueden agregar interés y atractivo a una relación.

En términos financieros, es crucial llevar un control más preciso de tus ingresos y gastos para gestionar eficazmente tus finanzas y acumular riqueza. Lleva un registro detallado de tus ingresos y gastos para darle el valor adecuado a tu dinero. Además, ten precaución con tu postura y seguridad al caminar hoy para evitar caídas o lesiones; cuida de tu bienestar físico y evita situaciones de riesgo.

Con información de Mhoni Noticias