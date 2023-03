Hospedajes vía plataformas o aplicaciones no cumplen con documentación: Caramés Chaparro

Veracruz, Ver.- Una vez más, la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz se pronunció en contra de los hospedajes vía aplición celular o plataforma en Internet, pues acusaron que ellos no cumplen con la documentación adecuada para brindar el servicio.

El ahora ex presidente, Santiago Caramés Chaparro, resaltó que los hoteles que pertenecen a la Asociación están debidamente establecidos y cumplen todos los lineamientos y reglas que se deben de cumplir; por ejemplo, la licencia de funcionamiento del municipio, entre otras.

«Las plataformas que han tenido un crecimiento desmedido y sobre las cuales ya hemos venido alzando la mano repetidamente, en que no se está tomando piso parejo para ellos, y creemos que ya es necesario que se siga exigiendo lo mismo para ellos porque al final de cuentas venden el mismo producto».

«Justo es el tema, ellos el servicio que ofrecen es un servicio de hospedaje a final de cuentas, la diferencia es que ellos las regulaciones que reciben es como si fuera un domicilio particular, los pagos que hacen de los servicios es como domicilio particular, las exigencias en general no existen porque están catalogados como domicilios, y nosotros sí debemos cumplir con todo lo demás», refutó.