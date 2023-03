Le invierten 20 mdp a carretera de «Purga» tras cinco años de abandono

Xalapa, Ver.– Tras la reunión que este miércoles tuvieron algunos trabajadores eventuales de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, el departamento jurídico de dicha comisión tuvo que eliminar dos nuevas cláusulas que se agregó ex profeso donde se estipulaba una recisión automática al vencimiento del contrato que renuevan cada 20 días, sin embargo los trabajadores que mantienen una demanda para su basificación ni han sido recontratados.

El abogado Efraín Romero Pastoresa, representante legal de dichos trabajadores explicó que se trata de una acción ilegal, por lo que se estiman nuevas manifestaciones.

Foto: Héctor Juanz

El alcalde recibió una comitiva, se le hicieron ver las irregularidades del contrato donde se insertaron estas cláusulas. El alcalde solicitó que se cotejara el contrato anterior con el que se les estaba dando a firmar a todos los eventuales y se pudo determinar que hay dos cláusulas insertas que no estaban previstas en los contratos anteriores, pidió que se anularan y a partir del día de hoy se están firmando para todos los eventuales que no están en juicio; sin embargo para los que están en juicio y con una audiencia el 30 de marzo no se les iba a renovar.

Dichas cláusulas pretendían que al término de 21 días los trabajadores dejaran de tener una relación laboral con la CMAS.

Foto: Héctor Juanz

Cabe recordar que el año pasado se presentaron unos juicios de trabajadores eventuales con antigüedad de los 5 a los 17 años que han pedido base.

Por Héctor Juanz