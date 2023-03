«Humo negro» en San Lázaro; no hay acuerdo para el INE

Ciudad de México.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se reunirá nuevamente este jueves por la tarde para continuar con el diálogo respecto a la elección de los nuevos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que no se alcanzó un acuerdo el miércoles.

Así lo informó el presidente de la Jucopo, el diputado morenista Ignacio Mier Velazco en un breve mensaje a medios de comunicación.

En conferencia de prensa, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo que en la reunión de esta tarde no hubo ningún nombre de las y los aspirantes sobre la mesa.

En caso de que no haya acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios, Morena y sus aliados se han pronunciado por llevar a cabo el proceso de sorteo de las cuatro quintetas, entre las que se encuentra la de la nueva presidenta del INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a legisladores que no se negocie en la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), y que se vaya directo a la insaculación.

En la conferencia de matutina de Palacio Nacional del miércoles, López Obrador deseó que no se lleven enjuagues políticos en la elección de los consejeros del INE como en épocas pasadas.

“Entonces, mi opinión es de que no negocien, como era antes: uno para ti, otro para ti, dos para mí. No, que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna”, expus0.