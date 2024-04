Implementan fuerte operativo de seguridad en Acapulco previo a inauguración del Tianguis Turístico

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este martes que no actuará en “nada por la fuerza” contra Ecuador, pero sí buscará “todo por el derecho” tras el allanamiento de la Embajada mexicana en Quito y la ruptura de relaciones el viernes pasado.

El mandatario avisó en su conferencia matutina que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, presentará este martes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) nuevas imágenes de la irrupción de las fuerzas ecuatorianas en la sede diplomática, además de la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Foto: Perfil

«Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer y, como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza”, declaró.

Pero advirtió de que en su Gobierno “no pueden quedarse callados ante un agravio como el que sufrió” la “representación diplomática en Ecuador” y por eso están elaborando el documento que presentarán ante la CIJ, con sede en La Haya.

“Eso es lo que nos importa, que se actúe, porque se trata de una violación, no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección a sus embajadas, esto no se puede permitir, no se puede aceptar en ningún caso”, argumentó.

Crecen los roces entre presidentes

La crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo el miércoles sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

Foto: La Jornada

México anunció el viernes que buscaría traer como asilado político al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), quien se resguardaba en la embajada ante un proceso penal por corrupción, por lo que las autoridades ecuatorianas ingresaron por la fuerza para arrestarlo, lo que provocó que López Obrador rompiera las relaciones.

El presidente de Ecuador publicó el lunes una carta en la que aseveró estar “dispuesto a resolver cualquier diferencia” con México, pero reiteró que “la justicia no se negocia”, mientras que la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, alegó que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo.

Pero López Obrador reviró ahora que “tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa, para violar un derecho como es el derecho de asilo y el derecho de protección de una embajada”.

El mandatario reveló ahora imágenes de cámaras de seguridad del interior de la sede diplomática que muestran “escenas muy dolorosas” del “asalto autoritario”, como el hecho que agentes le apuntaron con una pistola a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería, mientras se llevan a Glas cargando.

Además, agentes ingresaron y salieron con dos vehículos, y sometieron al personal diplomático en la calle, según denunció el Gobierno de México.

México pide más contundencia internacional

El gobernante mexicano aseguró que el Gobierno de Ecuador sintió “el respaldo de otros gobiernos o de potencias” para allanar la embajada y enmarcó el asalto dentro de lo que él percibe como una campaña internacional contra su Gobierno.

Por ello, pidió que la Corte Internacional de Justicia resuelva con contundencia, y acusó a Estados Unidos y Canadá de expresar una postura “ambigua” por no condenar de manera inequívoca las acciones de Ecuador.

“Este caso, si no se denuncia como lo estamos haciendo, es una mala señal hacia delante, que tiene que ver con todo el derecho internacional”, advirtió. “Si no se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Viena, y otros acuerdos, entonces ya no hay derecho diplomática, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte”, concluyó.

Con información de EFE