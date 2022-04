Incendio en Sierra de Santiago en Nuevo Leon, está fuera de control

Nuevo León. – Un Juez de Control dictó prisión preventiva justificada contra Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, exgobernador de Nuevo León, por el caso del sistema de transporte Ecovía.

Tras una audiencia de 11 horas, El Bronco fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad al requisar la Ecovía en el año de 2016 sin indemnizar conforme a derecho.

Tras esta determinación, el exgobernador de Nuevo León seguirá recluido en el Penal de Apodaca número 2, sitio en donde se encuentra desde hace cuatro semanas.

Medios locales apuntaron que El Bronco pidió al juez que le diera la oportunidad de enterarse de las acusaciones para poder defenderse junto a su equipo legal.

“¿Me voy a enterar después de que usted tome una decisión señor juez?, no estoy enterado (…) Una investigación que duró 2 años y medio (…) y de la que no tengo ningún documento, ni un solo comentario de la Fiscalía (Anticorrupción), ni público ni privado, no tenía ni abogados, vaya; evidentemente como podré defenderme señor juez, estoy en la indefensión absoluta”, aseguró.