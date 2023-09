Incrementa 30 por ciento padecimiento de dengue en Veracruz y Boca del Río

Veracruz, Ver.- Las lluvias y el clima tropical de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río favorecen el incremento de casos de dengue, manifestó Noé de la Cruz Guzmán, coordinador de la Dirección Médica de Cruz Roja Veracruz – Boca del Río, quién agregó, aumentaron los padecimientos en un 30 por ciento.

El galeno puntualizó que, afortunadamente, en el 90 por ciento de los casos que atienden, no son de gravedad.

«El dengue se clasifica en tres formas: dengue no grave, dengue no grave con datos de alarma, y dengue grave, cuando ya hay datos de shock y todo esto. Afortunadamente los casos que han llegado a nuestros servicios médicos han sido casos no graves (…) sí, como en un 30 por ciento aproximadamente, estamos hablando de la temporada de julio hasta este mes, es un comportamiento de cada año», subrayó.