Indumentaria de los Voladores de Papantla no es un disfraz, no debe usarse en Carnaval de Veracruz, recomienda Eric Cisneros

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos negó cualquier intervención del Gobierno del Estado en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN).

Entrevistado este jueves, dijo que no participan si quiera en los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), menos en los de otros partidos políticos:

«Desde el Gobierno del Estado no participamos ni en actividades que tengan que ver con el partido del cual nosotros emanamos, mucho menos vamos a estar participando en actividades que no corresponden al Gobierno del Estado y que están en otros partidos. Se equivocan. Que revisen sus procesos. Nosotros no participamos ni si quiera en el partido del que venimos, mucho menos vamos a participar en procesos de otros partidos»

Luego de que panistas en el estado señalaron qué hay intervención del Gobierno del Estado detrás de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz que determinó invalidar la pasada elección por la dirigencia estatal, dijo que «a diferencia de lo que ellos hacían, hoy se viven tiempos muy distintos… nosotros no hacemos eso».

«No lo pueden desacreditar quienes no tienen ninguna credibilidad. Para desacreditar a alguien tiene que tener moralmente credibilidad, agregó.

