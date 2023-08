Inicia la semana con lluvias y viento; calor vespertino

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acatará la orden del ministro Luis María Aguilar donde ordena no distribuir los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Chihuahua, tras interponer una controversia constitucional.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador arremetió este lunes contra el Poder Judicial y contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la suspensión.

“El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua, estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua”, dijo.