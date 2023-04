Invita IVEC al concierto El lenguaje de la libertad, de Mabarak Ensamble

Veracruz, Ver. – El Instituto Veracruzano de la Cultura celebra el Día Internacional del Jazz con el concierto El lenguaje de la libertad, a cargo de Mabarak Ensamble. La actividad tendrá lugar el próximo domingo 30 de abril a las 18:00 horas en la sala principal del Teatro de la Reforma. La entrada es libre.

El Día Internacional del Jazz se conmemora cada 30 de abril desde el año 2011 con el objetivo de reconocer a la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. El lenguaje de la libertad recupera el color, los ritmos y la danza de este género musical con un repertorio tradicional de Mardi Gras y temas clásicos del jazz, fusionados con la música latina.

El concierto contará con una sección de percusión, trompetas, saxofones y trombones, teniendo como intérpretes a los músicos Manuel Durán, Stefan Mabarak, Angélica Quintero, Alejandro Cantú, Samir Azamar, Gerardo Villar, Ali Vela, Esteban Gamboa y Roberto Vázquez. También participarán bailarinas y bailarines profesionales independientes, originarios del puerto de Veracruz, quienes compartirán una puesta en escena elaborada especialmente para esta presentación musical.

Mabarak Ensamble es coordinado por el músico Jorge Mabarak, quien residió en los Estados Unidos por 18 años –seis de ellos en Nueva Orleans–, donde adquirió una excepcional sensibilidad musical que se refleja tanto en sus composiciones y arreglos, como en sus presentaciones públicas. Ha participado en diversos festivales internacionales, conciertos en Europa y Sudamérica, además de numerosas giras y grabaciones con artistas de la talla de Albert King, Patrice Fisher, Sounds of Brazil, Jazmín o Lois Snid (Gospel). Músico de estudio en diversas salas de producción, incluyendo RCA Studios Chicago y CRS Studios New Orleans. Reconocido tanto en México como en el extranjero, acompañó a Frankie Valli en su gira internacional. Entre su discografía destaca Foreign Affairs, New Orleans Project, Tropical Breeze, Lois Snid, El placer de los amigos, Noches de Jazz y El placer de los sentidos. Actualmente es director general de MBK Música, empresa líder en producción musical con más de 10 años de experiencia, y locutor de radio en el programa Jazzeando de Mar FM 99.7.

El IVEC invita al concierto de jazz El lenguaje de la libertad el próximo domingo 30 de abril a las 18:00 horas, en la sala principal del Teatro de la Reforma. La entrada es gratuita. Consulta todas las actividades del Teatro en las redes sociales @TeatrodelaReformaIVEC y visita la página web www.ivec.gob.mx para conocer la oferta cultural que el IVEC propone esta temporada.

Por Redacción Noreste