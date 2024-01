Invita SECVER a cursar el taller “Categorías estéticas en la imagen”

Xalapa, Ver.- La Secretaría de Cultura de Veracruz invita al público en general a disfrutar del primer #MiércolesDeConversatorio del año de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, que contará con la participación especial de la Mtra. Mireida Velázquez Torres, directora del Museo Nacional de San Carlos. Conoce más sobre la importancia del método de dibujo Best Maugard en el arte mexicano el 24 de enero a las 18:00 horas, en el auditorio de la GACX.

El método Best Maugard fue diseñado por el artista plástico Adolfo Best Maugard en 1918 como un modelo didáctico para la enseñanza del dibujo, probado por primera ocasión con las alumnas de la Escuela Industrial “La Corregidora de Querétaro”. Dado su éxito, en 1921 se adoptó oficialmente como parte de los contenidos pedagógicos de la recién creada Secretaría de Educación Pública, para enseñar la materia de dibujo en las escuelas primarias y de artes y oficios del entonces Distrito Federal. El también conocido como Método Best fue el punto de confluencia de una generación de pintores que construyeron una alternativa estética frente al discurso hegemónico del muralismo: Rufino Tamayo, Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano, Julio Castellanos y Abraham Ángel, entre muchos otros.

La charla sobre el método de dibujo Best Maugard y su aportación a la construcción del arte moderno mexicano estará a cargo de Mireida Velázquez Torres, maestra en Historia del Arte y candidata a doctora en dicha disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2011 a febrero de 2019 fue coordinadora del Campo de Conocimiento en Estudios Curatoriales en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM y coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos, asociación civil dedicada a fortalecer la formación académica y profesional de las personas involucradas en el ámbito de la gestión cultural y museística. Ha sido curadora del Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno y del Museo del Palacio de Bellas Artes. Actualmente funge como directora del Museo Nacional de San Carlos, recinto del INBAL en la CDMX. Es autora de múltiples publicaciones en torno al arte nacional.

La SECVER reitera la invitación al conversatorio El método de dibujo Best Maugard y su aportación a la construcción del arte moderno mexicano el próximo miércoles 24 de enero a las 18:00 horas, en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa. Para conocer todas las actividades de la GACX sigue las redes sociales @GACXalapa y visita el blog digital https://gacxalapa.blogspot.com. Consulta toda la oferta cultural que la Secretaría ha preparado para ti esta temporada en www.ivec.gob.mx.

Por Redacción Noreste