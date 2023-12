ITESCO suspende clases por amenaza de muerte contra estudiantes

Coatzacoalcos, Ver. – Una presunta amenaza de ataque con arma de fuego en el Tecnológico de Coatzacoalcos, difundido a través de redes sociales la noche del lunes, generó alarma entre los estudiantes y padres de familia durante este martes. Directivos confirmaron que como medida preventiva se reforzó la seguridad pero no hay reporte de algún incidente, por lo que podría tratarse de una broma.

A través de la red social Instagram, un usuario bajo el seudónimo deJorgodri030, publicó que realizaría un atentado a balazos, donde coincidentemente se están llevando a cabo los exámenes finales.

«Cansado de las humillaciones y malos tratos, en donde los maestros y director no me ayudan solo me perjudican más y ya no estoy dispuesto a soportar más humillaciones de maestros y compañeros, si es que así se les puede llamar a esa bola de simios; solo es un aviso para que mañana nadie se presente a clases o sufrirán las consecuencias», cita la publicación, que fue difundida entre los estudiantes a través de grupos de redes sociales.