IVD ocultó secuestro express de delegación de Gimnasia de Veracruz y evade recomendación de CEDH

Veracruz, Ver.– El Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) ocultó el secuestro express que vivió la delegación de Veracruz de Gimnasia de Trampolín en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en julio del 2022; además, negó el apoyo psicológico a los atletas, entrenadores y acompañantes, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Brenda Viridiana Saldaña Morales, originalmente analista jurídico de la subdirección de desarrollo del deporte, fue designada como Oficial a cargo de la delegación de Gimnasia de Trampolín para los Juegos Nacionales CONADE del 2022, ante la falta de personal en el Instituto Veracruzano del Deporte.

Brenda relata que previamente se había negado a viajar con la delegación de Veracruz puesto que tenía un problema de retención de sueldo; sin embargo, fiel a su compromiso laboral decidió continuar con la agenda que ya tenía marcada.

La delegación de Veracruz llegó al hotel de concentración la noche del 20 de julio, la mañana del día 21 cuando se disponían a desayunar, fueron llamados por un entrenador para que poco a poco subieran todos a su habitación.

Brenda Saldaña mencionó que por el trauma y estrés que vivieron por las amenazas y amedrentación, la delegación veracruzana de 25 personas fue regresada a Veracruz previa escala en la Ciudad de México, negándoles el IVD la posibilidad de participar en los Juegos Nacionales CONADE 2022, y continuar luchando por ser acreedores a becas en este año.

«Llegamos a Veracruz y nos recibe el director y el subdirector de desarrollo del deporte, la maestra María Fernanda, el licenciado Carlos García que era el jefe de financieros, no reciben en el aeropuerto y les externan a los papás el apoyo, que según les iban a dar apoyo psicológico a los niños, pues obviamente a mí también por obvias razones, esto fue un viernes que llegamos, el domingo el profe Nava va a mi casa y me dice que me ofrece todo el apoyo, que lo que necesite, que se me van a reintegrar los gastos del tratamiento psiquiátrico, porque yo venía muy mal, tuve una crisis muy fuerte durante el vuelo», agregó.

El resto de los meses fue un martirio para Brenda Saldaña, pues además de ser diagnosticada por un profesional con estrés postraumático, depresión severa y trastorno mixto de la ansiedad, debido a la mala experiencia vivida, los problemas laborales apenas iniciaban.

Durante el mes de agosto debido al medicamento controlado controlado que consumía, los días laborales eran complicados, y en el mes de septiembre le descontaron nuevamente de su sueldo, afectando severamente su economía, pues tan solo los gastos médicos psiquiátricos han sido considerables.

En octubre, a la llegada de Osvaldo Cruz como subdirector administrativo, aumentaron los conflictos laborales; finalmente, en enero del 2023, Brenda Saldaña interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, DAV/0024/2023, asentada en la división de atención a víctimas.

«Mi condición médica sigue siendo muy complicada, me acaban de diagnosticar fobia social, yo es la fecha en la que no puedo estar en la calle, sigo teniendo muchas crisis de ansiedad, sigo tomando medicamento controlado, sigo yendo al psiquiatra, realmente es que mi vida no ha vuelto a ser la misma, yo siento que no soy la misma, pero aunado a todo lo que te digo, pues me decidí a interponer las quejas, y de las tres instancias que yo interpuse la queja, la única que ha solicitado informes al Instituto ha sido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos», puntualizó.

Tras la investigación de la CEDH, el IVD envío a sus abogados de nombre Miguel y Amelia a dialogar con Brenda Saldaña, para persuadirla de quitar la denuncia ofreciéndole varios beneficios, entre ellos hacerle retroactivo los gastos que ella ya había realizado con el psiquiatra, en la parte laboral, ofertaron que dejara de ir a trabajar con sueldo íntegro hasta que se encontrara mejor de salud; sin embargo, un par de meses después, rompieron los acuerdos y la dieron de baja argumentando ausencia laboral.

«Se supone que yo era de su personal de confianza y si conmigo se han portado de esta manera no me imagino con los demás. He padecido mucho por estar cargando la situación de los atletas que no los han apoyado en nada, que no les han dado la atención médica que dijeron, y que aparte de todo, los niños no pudieron ser acreedores a becas porque no tuvieron participación en los Juegos CONADE del año pasado, pues no les dieron beca (…) ya no tengo nada que perder, ya no hay nada que ellos me puedan quitar y ese es el motivo por el cual quiero hacer esta situación pública», culminó.