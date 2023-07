Jamie Lee Curtis presenta ‘Mother Nature’ en la segunda jornada de la Comic-Con 2023

España.- Los premios Eisner, considerados como los Óscar del cómic, galardonaron en su 35 edición a los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido (“Blacksad: The All Fall Down Part 1”) dentro de la categoría de mejor edición estadounidense de un contenido internacional.

El guionista madrileño Díaz Canales y el dibujante granadino Guarnido ya consiguieron el Premio Nacional del Cómic por “Blacksad 5” en 2014. Asimismo, Guarnido ya se había alzado con el Eisner en diferentes apartados durante los años 2011 y 2015.

Por su parte, el también español Bruno Redondo fue reconocido como mejor portadista y en el apartado de mejor serie continua -junto a su compañero Tom Taylor- por el cómic “Nightwing”, dentro de esta cita que se celebra en el marco de la Comic-Con de San Diego.

Redondo, natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real, España), no estuvo presente para recoger el premio pero su equipo leyó un comunicado en el que agradecía al jurado haberse decantado por él y bromeaba con no tener que mostrar su “acento español”.

Foto: Heraldo de Aragón

“Gracias a todos por este premio, me siento muy agradecido. (…) Gracias por creer en mi talento y en mis propuestas, pero quizás habéis creado un monstruo en todo este proceso”, indicó Redondo a DC Comics -franquicia a la que pertenece “Nightwing”- en su texto.

Los Eisner también dejaron otros nombres hispanos entre los vencedores de la noche, como es el caso de la estadounidense con raíces dominicanas Claribel A. Ortega, que junto a Rose Bousamra ganó con “Frizzy” en la categoría de mejor publicación para niños

La ceremonia de estos galardones, que llevan el nombre del aclamado creador de cómics Will Eisner, fue inaugurada por la gerente de los Eisner, Jackie Estrada, quien explicó la “dificultad” de sus seis miembros del jurado para decidir durante los últimos meses quiénes serían los ganadores de las 32 categorías que se disputaban.

Unos apartados en los que finalmente no pudieron imponerse el argentino Liniers (“Macanudo: Welcome to Elsewhere”), que se postulaba a mejor proyecto de archivo (al menos 20 años de antigüedad), ni su compatriota Juan Gimenez (“The Deluxe Gimenez: The Fourth Power and The Starr Conspiracy”), en mejor colección de cómics (al menos 20 años de antigüedad).

Tampoco pudo alzarse con el triunfo el español Álvaro Martínez Bueno (“The Nice House on the Lake”) en el apartado de mejor dibujante, en el que también figuraba Redondo pero que finalmente acabó recayendo en Greg Smallwood (“The Human Target”).

Martínez Bueno se llevó el galardón a mejor serie nueva el año pasado justamente por “The Nice House on the Lake”.

Entre otros reconocimientos de la noche, también destacaron el del estadounidense James Tynion IV (“House of Slaughter”) como mejor escritor; la canadiense Kate Beaton como mejor artista por “Two Years in the Oil Sands”; o la japonesa Sana Takeda como mejor artista multimedia por “The Night Eaters: She Eats the Night”.

