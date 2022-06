Javier Roldán – Ha muerto el PRI ¡Viva MORENA! 

v llegó a ser considerada entre las cinco ciudades más sucias del estado

v Recomponer los servicios básicos, luminarias, basura, policía

v Programas de atención a la salud y despensas contra el hambre

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Bajo el lema de “Altotonga un nuevo comienzo” el presidente municipal, Nacho Morales viene trabajando intensamente para atender las necesidades de los habitantes de todas las comunidades, que durante los últimos años permanecieron en el abandono y que ahora en unos cuantos meses de la nueva administración ya se han dejado sentir los beneficios de una eficiente labor.

Estuvimos platicando con el alcalde Nacho Morales, los integrantes del Grupo de los Diez, quien nos comentó que por ese abandono que sufrió Altotonga, llegó a ser considerada como una de las cinco ciudades más sucias del estado de Veracruz. “Entonces lo primero que tuvimos que llegar a hacer fue recomponer los servicios básicos, luminarias, basura, teníamos descompuesta la policía municipal estaba intervenida por la policía del estado, porque a la anterior policía le habían encontrado algunas cosas y por eso, la primera reunión que tengo a la semana de haber ganado es con el Secretario de Seguridad Pública, con quien hemos estado tratando de recomponer la policía, que estaba desarmada, hasta hace unos días empezamos ya a contar con armas, no contábamos con patrullas, ya tenemos, no teníamos una policía ya conformada, ahora ya la tenemos.

Lo primero fue, recomponer los servicios básicos, no había camiones de basura, una ciudad que en la cabecera municipal hay 30 mil habitantes. Entonces si no tienes policía, si no tiene camiones de basura, si no hay ambulancias, si no hay parque vehicular, si te lo dejan con laudos, estas agarrando de entrada, lo que yo ya sabía que había que agarrar. No era algo nuevo para mí. Era mi segunda campaña, yo había perdido la primera y había comenzado a trabajar dos años antes, se lleva recorrido el municipio siete años y los que faltan.

Se han instalado ya más de 1,500 luminarias, tenemos cuatro vehículos de basura, estamos arreglando el parque vehicular, hemos adaptado ambulancias, el sábado acabo de bajar a la sierra para llevar una ambulancia para beneficiar a más de seis mil personas en Temimilco, a dos horas y media de la cabecera municipal.

En el tema de salud, Nacho Morales nos explicó que en Altotonga hay

70 mil habitantes, pero más de 20 mil viven en la cabecera y más de diez mil personas trabajan en las maquilas. Entonces les pusimos una clínica “Un nuevo comienzo” que atiende a diez mil altotonguenses, con unas tarjetas, taxistas, boletos, para toda la gente. Tiene la farmacia con 250 tipos de medicamentos diferentes, médico general, para la atención gratuita, con oftalmólogo con dos pares de lentes por familia, análisis de laboratorio gratuito y dental. Con eso vamos teniendo 70 a 80 consultas diarias, al día de hoy ya se ha atendido a más de dos mil personas en un mes de que la abrimos.

En otro de los programas implementados en la nueva administración municipal, se están entregando 2,500 despensas, desde el primer mes, a las 2500 familias que más lo necesitan, no es clientelismo, se lo doy a la familia que lo necesitan, a quienes se encuentran más vulnerables, se hicieron censos, se detectó en las comunidades, con los agentes municipales y se detectó quienes son los que más lo necesitan, por cuestiones de que falleció el marido, se fue a Estados Unidos y ya no regresó, enviudó, quedaron huérfanos, o ya son viejitos y están abandonados, todos esos casos especiales, están atendidos por una despensa mensual, o sea, hambre no pasan.

Son despensas que ahora sí se entregan, porque antes nada más se facturaban, nosotros llevamos un censo, una bitácora, con un registro. Una cosa es el papel y otra cosa es decir aquí está.

Contáctanos en nuestras redes sociales:

https://www.canva.com/design/DAEN5B9DWgs/ZCHd2Z8KueYjlg_d59Op3A/view

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Miguel Ángel Cristiani – Son, grabados y pozole, todo es arte