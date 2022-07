Javier Roldán – Políticos ‘intelectuales’   

Por José Sobrevilla

El desamparo laboral en la juventud hace que muchos de ellos caigan en las redes de empresas como 121 Contact, que vende servicios de call center, particularmente a Movistar, y que en internet tiene una de las peores famas por sus malos tratos, presiones para realizar su trabajo injustas, descuentos, falta de pagos, despidos injustificados, falta de prestaciones y un enorme etcétera. Una de las quejas encontradas en internet señala: “Solicito ayuda, ya que trabajé en 121 Contact y no me quieren pagar la quincena; me despidieron únicamente porque la campaña terminó y me dieron de baja. Estoy iniciando una denuncia, pero me solicitan varios datos que en la empresa no me darán ya que no me permiten hablar con nadie ni mucho menos entrar”.

Sebastián, joven estafado, se armó de valor y presenta a esta columna un triste testimonio que se suma a la indignación de otros jóvenes que han sido reclutados y estafados por este call center que, por demás, repuntaron gracias a que por la pandemia sus servicios han sido requeridos ante la falta de contacto personal para el trabajo.

En una búsqueda web, encontramos que esta marca se dedica a la “comercialización de todo tipo de productos para terceros (intermediario comercial) a través de un call center. El Titular de la marca 121 Contacto es Roberto Alejandro Díaz Welsh con domicilio en Insurgentes Sur # 1877, PISO 12, Col. Posada Guadalupe México, Cdmx 01020. Es una marca clase 35 con fechas de registro de «121 Contact», Concesión 2010-02-26; presentación, 2010-01-12 Expediente de registro de marca 1059485. Aclara que el RFC de 121 Contact no lo tenemos disponible”.

En la misma pagina se encuentra que Roberto Alejandro Diaz Welsh tiene también registrado el producto o servicio “INTERPOINTS” se describe para: “Servicio de descuento a través de una tarjeta” y presenta como domicilio Avenida de las Fuentes # 2661, Col. Jardines Del Pedregal. México DF. 19000, MÉXICO.

Sebastián Alba Román, 20 años, llegó a Contact 121 como una opción para trabajar en vacaciones. En la búsqueda destacaba esta empresa por el sueldo que ofrecía y porque su ubicación no estaba lejos de su domicilio. Fue cuando realizó la entrevista (vía Whatsapp) que se enteró de que era para vender planes de Movistar.

Otro testimonio encontrado en la web, se titula “121 Contact (Mala opción de trabajo)” y señala que esta «empresa» maneja una cartera de ventas donde te comunicas con el «no cliente» para ofrecerle la portabilidad a movistar, de entrada, todo te lo pintan muy bonito, como siempre es en los trabajos, pero son simples mentiras. Te dan una capacitación que dura como alrededor de una semana y este si te la pagan (siempre y cuando cumplas mes y medio dentro de la compañía) el caso es que el sujeto que te da la capacitación es bastante déspota (es uno que siempre trae en la nariz como banditas, de piel blanca y delgado) te da la capacitación, pero dentro de esta obviamente te informan sobre los pagos, las incapacitaciones, los descansos etc.”

“Empecé el 29 de junio, −señala Sebastián Alba−, y es cuando me explican las formas de pago. Eran 7 mil 500, pero ahí te salen con esta cantidad es solo por el primer mes, luego te informan que te van a pagar la primera quincena, tres días después, y ese día me iban a pagar apenas 2 mil 500, ni siquiera la mitad de lo que ofrecían, después serían 3 mil 500 y hasta el próximo mes, lo resta…”

“Total que nos dijeron que tres días hábiles, después de la quincena, nos darían el pago, y como solía ir los sábados, porque era de lunes a sábado, el 16 que era sábado era un día hábil y no lo contaron, y ya el 18 que fue lunes, que supuestamente nos deberían pagar, nos salieron que eran tres días hábiles, total que hasta el miércoles algunos compañeros lograron cobrar, pero en el transcurso de lo que fue mi experiencia del 29 a lo que fue el día de ayer (21 de julio) te exigían bastante y la verdad si comparas Telcel y Movistar, hay una gran diferencia. Yo recuerdo que estuvo medianamente mal con su servicio, y fue ahí cuando la gente probó Movistar, pero era muy mal servicio y Telcel con la inversión que hizo su empresa logró restaurarse…”

Señala Sebastián que, lo que finalmente lo hizo salir de la empresa, además de la informalidad y el engaño en cuanto a los pagos, los malos tratos y presiones para aumentar las ventas, fue una carta que los hicieron firmar y que, en un descuido de los supervisores, le tomó una foto con su teléfono y que dice: “Por medio de la presente se les compromete a los agentes a realizar una venta antes de las 12:00, sino se les anulará la firma, y dos ventas antes de las 15:00 horas. En caso de no cumplir se le suspenderá el día que determine el supervisor, esto debido a sus bajos resultados: aplicará con los descuentos correspondientes”.

Testimonios de internet señalan que “… la paga es buena dentro de lo que cabe pero no tienes prestaciones, ni seguro y por si fuera poco el pago de tu quincena te lo dan en efectivo, te descuenta y te hacen y deshacen, ni siquiera te da comprobante de sueldo, NADA. (…) supuestamente el tipo de la capacitación te dice que hay dos opciones en el trabajo, que estés por venta o por tiempo, yo entré por tiempo, que son las seis horas y donde no te contaban tanto las ventas, pero en piso me dijeron que no, que tenía que vender a fuerza o me regresaban a mi casa y con eso era descuento”.

“…El supervisor, piso 10, es peor que todos, grosero, te grita, no te respeta, cuando se enoja te trata de la patada, un asco de persona pero eso sí, te amenaza con que le da igual si lo reportas ya que a él no lo van a dar de baja y que a él lo reconocen por su «trabajo». Esa es una empresa fantasma así que cuidado ahí…” (ver video adjunto)

