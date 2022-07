José Sobrevilla – Los abusos laborales de 121 Contact

En mi primer amanecer en este calor madrileño, todo mundo se queja del calor. Llego y no encuentro a ninguno de los dos Pedro, el gran Concierge del hotel Liabeny, que anda de vacaciones y el capitán de camareros del café Europa, donde suelo tomarme mi café y ver pasar la gente en la calle del Carmen. Este se jubiló desde la pandemia y con sus ahorros se compró una pequeña finca en Polonia y allá vive ahora, cultivando tomates y patatas y lo que se pueda, como buen agricultor. Desayuno y abro el diario El País. La histórica ola de calor que azota a Europa llevó ayer a Londres a paralizar los trenes, poque sucede que las vías se calentaron tanto que corren peligro de descarrilamiento y, como en la guerra, piden a los londinenses que no vayan a trabajar, que lo hagan desde sus casas. Señalan que las temperaturas en las vías es hasta de 62 grados. Ahora mismo que escribo estas líneas, bajo el aire acondicionado del hotel, el clima está afuera a 33 grados, clima seco, pero pega muy duro, aunque en Tierra Blanca se la rifan a veces hasta los 40 grados. Caminar atonta, hay que consumir mucha agua o suero de los que venden en los OXXO, para no deshidratarse.

EL TAQUERO DEL MOMENTO

Hace unos años, descubrimos en la contra esquina del hotel, en la calle Salud, un taquero que rentó un local pequeño en la esquina y colgó una bandera mexicana, creo que eso le trajo suerte. Le llamó al changarro ‘Takos’, y los españoles le han dado vuelo a la hilacha y se han convertido en clientes asiduos, es local pequeño, de unas cuantas ocho mesas adentro y afuera los ves hacer colas de media cuadra. Bien formaditos. Me comentan que ya abrió otra sucursal y al paso que va se va a volver rico, si no es que ya lo está, producto de su trabajo y atrevimiento. No pone como en Orizaba, unos trompos de carne al pastor, No, a la vista no está la carne, la tiene dentro donde las empleadas los preparan. Cada taco vale 1 euro, algo así como 22 pesos, y vende toneladas de carne. Al pastor, arrachera, suadero, cochinita y si es con nopal, papa o chorizo, vale 1.20 euros. Tiene otro letrero: para pedir más comida hay que formarse siempre. Si supieran que, en nuestro México, al igual que en Orizaba hay uno en cada esquina, los españoles brincarían de gusto. Aquí hacen colas fenomenales, parecería venta nocturna de Liverpool o en Chedraui cuesta menos. He entrado alguna vez a comerme uno, ah, y también le ponen su rebanada de piña. Son nuestros mexicanos triunfando en estas tierras donde, si alguna vez nos conquistaron y tienen peido (enojado) al presidente AMLO, ya les reviramos la Conquista con los tacos que les exportamos desde México lindo y qué herido. Vivan los taqueros mexicanos que conquistan Madrid. Y que siga esa cola de éxitos de comensales.

LA TIENDA DEL REAL MADRID

Una visita mañanera temprano a la tienda del Real Madrid, la más moderna de ellas, la que está en la Gran Vía, frente a la misma aparece un hotel que compró con sus goles y botines el gran Cristiano Ronaldo (CR7). Pestana CR7 Lifestyle Hotels, Madrid-Spain, reza el cartel que da a la calle y por lógica entendemos que es un hotel propiedad de Cristiano Ronaldo. En la tienda lo recuerdan, los empleados hablan de él que aún hay clientes que llegan por una camiseta de Cristiano, aunque ahora juegue en Manchester. Cristiano y Real Madrid unieron una gran época de éxito. Tienda moderna no tan grande, pero con dos niveles, se toma un moderno elevador y bajas al sótano donde tienen todos los artículos y donde está el tipo que maneja la máquina para que, a una camiseta, de quien ahora quieras, de Benzema o del que sea, le puedas imprimir tu nombre en la espalda. Desde que ganaron la Champions, no se han abaratado los productos, una camiseta vale un poco más de 100 euros, que eso es mucho dinero, 2 mil pesos mexicanos, y las gorras 20 y han controlado porque los manteros afroamericanos, que se ponen a vender la piratería, lo del Real Madrid no lo tocan. Una tienda excepcional donde los chiquillos llegan con sus padres o con los abuelos a que les compren lo mismo una camiseta o un pants o una chamarra, o los suvenires como llaveros, lapiceros y todo lo que a uno de le pueda ocurrir.

PD. Aún no busco el domicilio madrileño de Peña Nieto, para, si lo encuentro y lo veo, hacerle una oferta en abonos chiquitos por su pisillo en Madrid. Que no pase el enganche de 500 euros. No traigo más. Les aviso.

