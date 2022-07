José Sobrevilla – Erotiza July Buendía las redes sociales con su poesía

Por José Sobrevilla

July Buendía, abogada, periodista egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, nació en la Ciudad de México y lleva aproximadamente 30 años escribiendo con gran sensibilidad poesía erótica. Su gusto por las letras “cachondas” nació de esa necesidad de escribir que muchos tenemos… “siempre, para mí, la redacción ha sido un vaciado, un encontrarme conmigo misma, saberme con los pies bien puestos en la tierra, percibirme, además de cambiante, evolutiva, transformacional, pero, sobre todo, muy observadora de la realidad que, como mujer también percibo. Desde siempre he escrito. Lo hacía como hobby, hasta que una vez, nuestro amigo en común, Víctor Roura, los vio y me dijo ‘yo creo que ya es momento de hacer algo, esto no es solo un hobby, es otra cosa y hay que darle forma…”

“Antes de llegar,

Y después de traspasar las barreras más hostiles,

Las más saladas que el amor posee,

Entre el fuego de una ola,

Y el cantar azul del viento ardiente,

Aquel que me acerca a la pesadilla de tu eterna boca,

Sólo antes de eso,

Y delante de tres hilos lunares que recorran mi cintura,

Es que te ruego:

¡Piérdete entre mis perlas corazón!

Extravíate en la línea media de cada una

Justo cuando tu boca las abraza…”

¿Qué podemos decir de la querida July? Mucho. Que sus poemas tienen por objetivo rescatar dentro de la maraña informativa, política, social, mercenaria, caótica, esa parte que tanto hombres como mujeres, hemos ido dejando y que es el placer por lo lúdico, lo erótico.

– ¿Cómo vive una poeta el paso de su arte por las redes sociales?

– Seré honesta, y más contigo. Es una emoción diaria y un sube y baja maravilloso. De este lado del periodismo, de la comunicación, en tratar de difundir un mensaje erótico, de motivación personal, de sexo, sensualidad de mil cosas, de apasionamientos… me he encontrado de todo: desde la persona que lo valora, que lo sabe distinguir, y la que hace la diferencia entre la abogada que lleva asuntos, o la maestra que imparte cátedra en un aula, o la reportera que cubre eventos… o se dedica a la comercialización.

Generalmente en redes sociales tengo la oportunidad de acompañar mis escritos con una imagen en blanco y negro de semidesnudos, y las primeras preguntas que me hacen es: “¿la de las fotografías eres tú?” …para mi es un termómetro para ver cómo estamos, qué requerimos, a dónde deben llegar mis letras, qué pretenden tocar, a la fecha y con esta edad, las redes sociales me siguen sorprendiendo, porque me dicen: “No te quedes quieta Julieta; hay que hacer más, proponer, cambiar, transformar…”

Julieta Buendía, July de cariño, colabora también ‘radio noticias web’ (excelentes contenidos) y con “Páginas poderosas” con colaboraciones por escrito que también son difundidas a través de las redes sociales. Me pueden encontrar en, desde Tiktok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube (Miércoles de tentación), y los podcasts en Spotify.

– A futuro ¿Qué se tiene programado para Erótica y July Buendía?

– Te cuento que somos un grupo multidisciplinario, profesionistas de distintas áreas, que no solamente hacemos la difusión, el trabajo conjunto, la asesoría, consultoría y otras cosas… y nos llamamos “July Buendía Consultores”. Como empresa nos dedicamos no solamente a evaluar las posibilidades de crecimiento de tu emprendimiento, sino que damos asesorías, hacemos producción digital, musical, talleres, conferencias, lo que ordinariamente conocemos como ‘capacitación’, “no nos gusta llamarlo así, porque finalmente capacidades todos las tenemos… nos denominamos ‘potenciadores de tus capacidades’, y dentro de esta empresa está la creación de un estudio, de una casa productora y, si todo marcha como hasta ahora, el 1º de agosto estaremos abriendo puertas”.

Para Julieta Buendía Hernández, nuestra querida “July”, a quien desde pequeña llamaban así, antes de la pandemia en cuestión de autoestima todos teníamos una lucha ordinaria, todos los días había algo que te la detonaba… pero con el Covid19, la convivencia cerrada diaria con la familia y las ausencias de convivencias que te generaban autoestima, el primer choque fue el encierro en tu hogar, con tus familiares, pero el choque verdadero fue con uno mismo, “porque ya no trabajo, ya no salgo, nadie me ve, no puedo caminar con mis zapatillas, mi ropa, mi presencia, ya no valgo…”

Empieza entonces una bajada muy particular en la autoestima porque ahora hago actividades ordinarias como barrer, cuidar los niños, y no hay nada importante que hacer más que salir a regar el jardín… Hoy, recuperar la autoestima, nos está costando mucho trabajo, porque fueron dos años en que se le brindó oportunidad a la mala intensión, a la violencia excesiva en redes sociales.

De pronto nos dimos cuenta que detener nuestras actividades nos daba insomnio, desasosiego, inquietud, y nos hundimos inadecuadamente en el Internet, que se fue saturando de contenido ordinario, de pronto malicioso, que generó un espejo de violencia. Hoy, una mujer, para recuperar su autoestima, el comparativo inmediato es convertirse en una tiktoker, que baila, que tiene cientos de reproducciones, de vistas… “ella es bonita, famosa, importante, yo, soy invisible, no soy nada”, es algo muy complicado.

Hoy no solo hay que reeducarnos, sino desaprender todo aquello que la pandemia nos dejó como nocivo, como no apropiado, y esta nueva oportunidad de vida que todos tenemos, de transformar nuestras existencias debemos aprovecharla, pero no en las redes sociales. Nos tenemos a nosotros mismos…

– Veo que luces con orgullo tu anillo de casada… ¿Quién es el afortunado?

Sonríe y responde: “Soy casada y mi marido se llama Alfonso… Yo tengo tres bendiciones, pero Alfonso es la magia de mi vida. No solo la varita mágica, el resplandor, la iluminación, es el hombre perfecto, maravilloso, emprendedor, inquieto, que respeta, destaca, y ha acompañado a esta servidora siempre. Y tenemos la maravilla de tener un par de varones como hijos, Alfonso y Julio César, ambos profesionistas, el chiquito está a nada de terminar una carrera de negocios. Somos una familia muy sólida, respetuosa, pero, sobre todo, en crecimiento, porque somos impulso unos de otros. Los tres son mi impulso.

Esta es opinión personal del columnista

