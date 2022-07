José Sobrevilla – >Quién es quién en las mañaneras< Eduardo Esquivel Ancona

Por José Sobrevilla

En 2019, 1º de mayo, cuando este reportero se incorporó a la cobertura de las conferencias de Palacio Nacional, a finales de ese año y principios del siguiente, realizamos la primera parte de un ejercicio que se llamó ¿Quién es quién en las mañaneras? y que fueron difundidas básicamente en Noreste.net. Unos de los primeros entrevistados (más de 20) fue Carlos Pozos, Lord Molécula; Sandy Aguilera, Isabel Arvide, Vicente Serrano, Marco Olvera, Hans Salazar, Daniel Blancas y varios más.

De aquel tiempo al de ahora han ocurrido muchas cosas, una pandemia, por ejemplo; pero también la llegada de nuevos actores, de los cuales seguimos preguntándonos ¿quiénes son estos que preguntan en la mañanera? ¿Son periodistas de profesión, Youtuberos… ¿blogueros?, ¿o periodistas por elección…? ¿influencers?

Ante ello, decidimos retomar este ejercicio con algunos de los nuevos actores de las preguntas al presidente, naturalmente, como fue en la primera parte, con los acepten ser entrevistados, porque habrá quien diga que «EL PERIODISTA JAMAS DEBE SER LA NOTA» y bajo ese amparo, algunos prefieren −muy respetable− el anonimato, aunque en esta segunda parte haremos de hacerlo multimedia, o sea también en video; materiales que se difundirán además de Noreste.net, en SociodigitalTV, canal creado por este reportero, además del espacio personal de quien esto escribe www.pepesobrevilla.com, y en los espacios de quien voluntariamente quiera difundirlos o replicarlos de manera libre, siempre y cuando NO sea con fines de lucro.

Un periodista que se ha ganado el respeto del presidente ha sido José Eduardo Esquivel Ancona, acreditado por SDP Noticias, el medio que surge −tenemos entendido− como blog ciudadano fundado por Víctor Hernández como “El Sendero del Peje”, SDP, en 2004, y que a la salida de Federico Arreola de “Milenio” se convierte en “Sociedad de Periodistas”, historia que da para otra entrega.

Hijo de padres yucatecos, pero nacido en la Ciudad de México (21 de junio de 1958), Eduardo Esquivel Ancona estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, titulándose con la tesis “La política comercial de México frente al neoproteccionismo mundial 1970-1989”.

Desde niño, su afición al periodismo le vino porque su padre, médico de profesión, era asiduo lector del periódico «El Excélsior», y a él le gustaba hojear sus diferentes secciones, admirando especialmente las caricaturas de Abel Quezada; la carrera de economía y, el gusto por ella, le vino de su hermano quien desde muy joven la venía ejerciendo. “Ahora que falleció el ex presidente Luis Echeverría me acordé mucho de mi padre porque justo fue este presidente quien dio el pinochetazo a Excelsior (y justo por estos días). Mi papá murió en un accidente en 1974”.

Pese a que estudiaba economía, en la facultad, siempre le gustó y ejerció el periodismo: escribía cuentos y narrativas. “En la facultad me juntaba con jóvenes muy inquietos, que ahora estamos muy rucos, pero que seguimos siendo muy inquietos. Hicimos un periódico que hablaba de economía, se llamaba “Econoscopio”; después de eso entré a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y me metí al sindicato. Fue una mala experiencia. Lo único grato que me dejó es que hicimos un periódico que tenía mucha difusión. Eran tiempos en que no existían las redes sociales, ni lo digital; lo hacíamos en mimeógrafo.

Teníamos una sección que se llamaba “El burro crítico”; mis compañeros hablan de sindicalismo, pero yo siempre me enfoqué en la cuestión económica y financiera. Estaba adscrito en la Dirección de Estímulos Fiscales y el director era Dionisio Meade, el papá de José Antonio Meade”.

Entre sus trabajos formales estuvo la integración a la revista “Entrepreneur” en la que era reportero y columnista, haciendo reportajes de cómo se formaba un emprendedor. Después ingresó a la Revista Época, de Abraham Zabludovsky, “a quien nunca conocí”; y en otro momento pasó a hacer cosas de logística, pero seguía escribiendo.

– ¿Cómo llegaste a las Conferencias Mañaneras?

Yo escribía columnas para SDP, cuando era El Sendero del Peje, y en 2012 me habló Federico Arreola; yo no lo conocía. Una vez escribí sobre la industria minera en México misma que le gustó mucho y me invitó a platicar con él; después entré a trabajar en Banobras y le pasaba mis columnas con un seudónimo porque mi jefe me prohibía publicar. “Cuando llega Andrés Manuel López Obrador y empiezan a hacer las conferencias mañaneras, salgo de Banobras en 2019 y en agosto me integro en forma permanente a SDP Noticias y ahora sí como reportero y no solo haciendo columnas”.

Fue entonces que Arreola le sugirió integrarse a las conferencias matutinas del presidente. “En septiembre hago todos mis trámites. Para ese tiempo ya conocía a Jesús Ramírez Cuevas, y pensé que sería más fácil entrar a Palacio Nacional. Ya había un reportero que era Alberto Rodríguez, quien lo hacía muy bien. Me dice mi jefe ‘lo único que tienes que decir es que eres análisis económico del grupo SDP’ y nos dividíamos. Una semana me tocaba a mí y la otra a Alberto…”

Cuando llega la pandemia, mi jefe me manda a casa y me prohíbe asistir a las mañaneras por ser de la tercera edad, y pasado de peso, por la cuestión del contagio. “El 90% de las preguntas que le hago al presidente son acerca de economía y cuestiones de infraestructura y energía. Lo que sí nunca hago es preguntar de cosas personales ni gestiones. Eso no porque no está en la ética de SDP Noticias ni en la mía”.

– ¿Cuáles consideras han sido tus mejores preguntas?

– Una, antes de la pandemia, cuando me metí a analizar un contrato de la empresa Brasileña Odebrecht en el gobierno de Felipe Calderón, con Etileno 21, donde se firmó un contrato en que Pemex se comprometía a vender abajo del precio y deja de surtir a sus subsidiarias porque ya no le alcanzaba y tenía que importar y se perdían millones de dólares. El presidente me dijo “eso ya no pasa”, y le respondí “no, señor presidente, sigue pasando porque es un contrato a 20 años”. Fue entoces que Arreola me sugirió que no le contestara así al presidente.

Hubo otra en la que me sancionaron una semana porque me extendí 45 minutos, y fue… desde que yo estaba en Banobras había investigado un proyecto de infraestructura de una empresa española que se llama Abengoa que desde 2008 estaba haciendo un acueducto desde El Zapotillo, Jalisco a León, Guanajuato; la gente no quería la presa, pero ya estaba la cortina, pero la gente no dejaba llenarla. Cuando publiqué, primero, una columna se me acercaron −por redes sociales− unos ingenieros jaliscienses… yo estaba muy enojado porque el acueducto era de 40 kilómetros, pero la empresa española únicamente había construido dos kilómetros, habían obtenido un crédito que dejaron de pagar a Banobras por 2 mil millones de pesos.

