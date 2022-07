Gilberto Haaz Diez – El calambre a Peña Nieto

TRAS LA VERDAD

Todo lo hacen mal los esbirros del gobierno de la 4T.

Esta vez el espectáculo mediático es en contra de Enrique Peña Nieto.

Han dejado de molestar a Ricardo Anaya Cortés. Después de abusar de la mediatización de la supuesta corrupción de Anaya, por aquello de recibir dinero de la empresa Odebrecht. No han tenido pruebas en su contra para proceder legalmente. Pretendían que se apersonara ante la corrupta Fiscalía General de la República, para detenerlo y mientras se defendía que lo hiciera tras las rejas.

Pero, Anaya le devolvió el cambio al presidente López Obrador con todo y propina. Ahora utiliza las redes sociales para denunciar los abusos y torpezas del titular del Poder Ejecutivo. Lo ha dejado en ridículo. Ha logrado miles de seguidores y los videos no cesan. Coincidentemente la mediatización de las acusaciones delincuenciales no ha procedido; a su vez, cesó el acoso político. Todo indica que va ganando Ricardo Anaya. En la inteligencia que los mensajes los sube desde los EUA, para no correr riesgo de ser detenido ilegalmente por las abusivas autoridades bajo el mando del presidente López.

Vamos por partes. AMLO realizó su consulta popular para que, si el pueblo decidía, se juzgara a los expresidentes de la República. Perdió la consulta y no procedió ninguna acusación, aunque el acoso político ha sido constante.

Luego dijo el presidente que, él no era rencoroso ni vengativo, si el pueblo decidió que no los enjuiciaría, no lo haría. Los ataques mediáticos en contra de los expresidentes de la República, sin embargo, han continuado, no cesa la mentira y el vituperio, los hostiga en cualquier oportunidad; un día sí, el otro también.

A casi 4 años de gobierno cuatroteista, surge acusación de la UIF en contra de Enrique Peña Nieto, priista que operó con su grupo cercano, entre ellos Osorio Chong, para cederle el poder a López Obrador. Enriquecimiento inexplicable y triangulaciones de cientos de millones de pesos que fueron a parar al extranjero. Santiago Nieto, en entrevista periodística, funcionario despedido vergonzosamente de la 4T, avala la existencia de la investigación. Quiere reconciliarse con AMLO.

Una vez más la mediatización de hechos que deben ser considerados reservados, el titular de la UIF, Pablo Gómez, da a conocer en rueda de prensa el enriquecimiento inexplicable de Peña Nieto. A su vez, para atenuar su delito, dice que será la Fiscalía General de la República, otro de los sabuesos de AMLO, quien decida si existe o no, delito que perseguir ¡Ah bueno!

En el inter, los priistas han formado un fuerte bloque con el PAN, PRD y sociedad organizada para no aprobar ninguna iniciativa de reforma a la Constitución que provenga de AMLO.

De manera simultánea también es perseguido el dirigente nacional del PRI, por delito semejante. Alejandro Moreno tuvo que salir al extranjero a denunciar la represión de que son objeto por parte del gobierno autoritario que utiliza el poder para acallar a cualquier disidente o crítico ¿Coincidencia o plan perverso de la 4T? Mi opinión, se trata de un entramado legaloide para doblegar a la oposición, basta con los votos del PRI para aprobar los caprichos de López Obrador.

Sin acusación formal alguna la denuncia sigue su curso.

Desde España, el expresidente Enrique Peña Nieto, niega las acusaciones de Pablo Gómez Álvarez. Afirma que su riqueza ha sido bien habida, adelanta que aclarará lo que sea necesario ante las autoridades que lo requieran.

El nuevo espectáculo mediático ha sido montado.

Los homicidios de los jesuitas; la falta de empleos; el nulo crecimiento económico; la imparable y creciente inflación; los más de 125 mil asesinados; el crecimiento de la delincuencia organizada; los 11 feminicidios que a diario se cometen; las obras públicas sin licitar; obras inauguradas sin funcionar y altamente onerosas; el encubrimiento de las autoridades de la 4T sobre los muertos y heridos del Metro; los migrantes mexicanos muertos en la caja de un tráiler; etcétera. Todo eso debe olvidarse para voltear a ver el espectáculo de Enrique Peña Nieto y Alejandro Moreno. Los medios de comunicación hacen lo suyo, difunden la retahíla de mentiras (por lo pronto).

¿Dónde quedó la promesa de no acusar a los expresidentes de la República si el pueblo no lo autorizó? Farsas de AMLO, simples montajes mediáticos.

Cierto, no debe existir impunidad a favor de nadie. Ninguna patente de corso para los morenistas que abiertamente han delinquido ¿Por qué no han iniciado proceso penal en contra de los hermanos de AMLO y demás parentela ante el cúmulo de pruebas en contra de ellos? ¿por qué no procedieron en contra del hijo del presidente López? El mismo presidente los defiende y exonera.

Muchos de los actuales funcionarios del gabinete también han delinquido, como la Secretaria de Educación y no proceden en su contra. Sin lugar a dudas existe: Justicia selectiva.

La persecución en contra del dirigente nacional del PRI y del expresidente de la República priista, son signos inequívocos de emular lo que hizo Donald Trump, con AMLO: doblarlos.

Mientras el presidente López Obrador a unos días de visitar al presidente de los EUA ¿Será su carta de presentación la persecución política?

Millones de mexicanos se friccionan las manos con la esperanza de que AMLO fuese detenido en territorio norteamericano, por su descarado amasiato con la delincuencia organizada. Hecho que no sucederá, pero está a flor de piel el comentario.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Héctor Parra – Las farsas del Presidente de la República