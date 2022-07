José Sobrevilla – Llevan a ‘mañanera’ conflicto del TFJA

Los personajes brillan por sí mismos, apenas ayer comenté un poco de la vida de Antonio Ruiz Galindo, y mis pocos lectores comenzaron a enviarme información. Algunos recordaban ese mítico hotel del Fortín de las Flores O Ruiz Galindo, que su alberca siempre estaba llena de gardenias (Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro) y del lugar de su nacimiento, que fue en Córdoba, me dijo Joaquín Carballo (Carballo el bueno), y también que la madrina de bautizo de su esposa, fue hermana de don Antonio Ruiz Galindo. Nació en 1897, en Córdoba, Veracruz. Durante su juventud, a causa de su precaria situación económica, abandonó la carrera de contador público que cursaba en el Internado Nacional de la Ciudad de México. En 1917, estableció su propio negocio de consignaciones y comisiones en Córdoba, y después en Atoyac. Tiempo más tarde, Antonio Ruiz Galindo incursionó en el terreno de las ventas, trabajando para la compañía general Fireproofing Co. y a la postre para la comercial Distributing Co., empresas donde obtuvo su primer contacto para la fabricación de muebles de acero. Ambas experiencias las aprovechó para crear DM Nacional, exitoso negocio que le proporcionó los recursos suficientes para fundar: Productora Mexicana y una metalúrgica, laboratorios, hoteles y turismo, urbanizadoras y las industrias Ruiz Galindo. Más tarde, por 19 meses fue secretario de Economía del presidente Miguel Alemán Valdés. Fue el gran benefactor de Fortín y por eso ayer escribí unas líneas, que sirven como homenaje de la gente de bien que vivió por nuestra región y sembró para cosechar cosas buenas. El 19 de enero de 1981, dejó de existir a la edad de 84 años, dejando con su trayectoria profesional un valioso legado.

EL AMERICA ES REAL MADRID

El portero americanista, Memo Ochoa, ayer sorprendió al mundo del deporte del futbol, al decir que El América era como el Real Madrid de España. Chale. Faitelson, el comentarista crítico del futbol, le dijo que no exagere, que apenas América tiene un título más que Chivas. Lo que fue muy cierto en sus declaraciones, es que Memo Ochoa habló de la avaricia del futbol y de los mercaderes que lo manejan. El futbol mexicano lo están acabando todos los que lo operan, lo mismo los dueños que las televisoras. Cada día asisten menos aficionados a los estadios y el único mercado bueno que tienen es el de los Estados Unidos, que allá cobran bien y bonito en dólares. Ochoa señaló que hay partidos que transmiten televisoras y que la mayoría son de paga, dice Ochoa que el de Monterrey-América es un canal que casi no es accesible. Y cuando no es uno es otro, Yo Mero a Chivas no volví a verlo, porque esos mercaderes a quienes Jesús expulsaría de las canchas, que no del templo, ahora quieren que les pague uno extra por ver a Chivas, cuando ya pagamos un canal de cable local y un SKY, que esos mismo debían comprar esas señales, pero no, la avaricia de los dueños los vence. En España, en un tiempo ocurrió y el Gobierno le metió las manos y comenzaron a transmitir en abierto muchísimos juegos. Orden y disciplina, baturros, les dijeron. Aquí no porque quienes mandan son las

televisoras. Lo mismo en canales de paga que en plataformas de streaming. Lo intentó hacer HBO en la Champions y fue un fracaso de audiencia. En México, lo que hacen es alejar a la gente de las canchas, sobre todo cuando no pueden ver un juego. “El futbol mexicano si es difícil verlo fuera de México ahora también es difícil verlo en México. Se complica con tantos lugares, plataformas y pagar para ver un partido. La gente no sabe dónde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio”, dijo Guillermo Ochoa. Muy cierto, Yo Mero hace rato que no veo un juego ratonero de los nuestros, más que ahora se tiene tenis de Wimbledon (Nadal hizo ayer una hazaña), béisbol de las grandes ligas, soccer gringo y ya viene el futbol americano. Más aun, los buenos comentaristas de TV Azteca, los más escuchados por amenos y desmadrosos, Luis García y Martinolli, con Zague y Jorge Campos, líderes en transmisiones, se han quedado solo con dos equipos al que transmitir, Puebla y Mazatlán, pues a Azteca le comieron el mandado.

