Jóvenes vuelven a marchar en Xalapa por el uso libre de la marihuana

Por: Héctor Juanz

Xalapa, Ver.- De nueva cuenta, jóvenes en Xalapa marcharon por las calles del centro de la ciudad para pedir que se legisle en México por el uso libre de la marihuana.

Previamente, con música, free style, pinta con gises y otras actividades artísticas pugnaron por que sea permitido el consumo de cannabis con fines recreativos o lúdicos además de medicinales en México.

Aunque es legal su posesión, consumo y cultivo en bajas cantidades, aún no se legisla por liberar en su totalidad el uso y consumo de esta planta: “Seguimos aquí, en pie de lucha preguntándonos qué pasa, porqué todavía no se hace ley lo que ya es justicia, declarado por la Suprema Corte de Justicia, tenemos ya la prohibición absoluta de la marihuana para uso adulto, uso recreativo y todavía no tenemos regulación ni acceso de manera fácil, de manera legal” dijo María Rodríguez, del Movimiento Cannábico Interdisciplinario.

A iniciativa de éste y del Movimiento Cannábico Xalapeño, previamente se realizó un plantón cultural en la explanada del Teatro del Estado para insistir en que sea un derecho el uso del cannabis.

“Lo que estamos buscando es generar una nueva cultura, precisamente porque hace mucho tiempo no estaba tan estudiada la planta y se hacía un mal uso de ella. El día de hoy ya tenemos muchísimos beneficios sobre el consumo, tanto recreativo, como medicinal, como producto, ropa….hay que generar otra cultura, hablar sobre ello, quitar esos estigmas y los prejuicios, principalmente”.