Jueves de frío inclemente en casi todos los estados

Foto: Web.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina, dijo que la reforma electoral buscará reducir «gastos excesivos» del Instituto Nacional Electoral (INE).

Foto: Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«La propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual INE, que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen como limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede. Como hemos padecido”, dijo, y aprovechó para atizar un nuevo golpe al Instituto: “A pesar del dinero que maneja, actúan por consigna y no son auténticos jueces”, aseguró el mandatario López Obrador.

Foto: Las elecciones serán garantizadas como limpias y libres.

El presidente señaló que el organismo electoral «y todos estos corporativos que defienden privilegios, cuentan con voceros y les pagan muy bien, pero ya no es lo mismo».

Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha presentado como principales argumentos por los que no está de acuerdo con el proyecto, es que habrá pérdida de autonomía y censura, temas que de igual manera han señalado los consejeros del organismo.

Foto: ImagenNoticias. Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Sin embargo la propuesta ya fue avalada por la comisión encargada en la Cámara de Diputados con 26 votos a favor, por 11 en contra. Los legisladores de Morena, PRI, PT y PVEM fueron la mayoría que aprobó.

