Juez desestima foto sobre presunta agresión de Johnny Depp hacia Amber Heard

México. – El cantante y empresario Ari Borovoy anunció que buscará una diputación este 2022.

A través de un video en Twitter, el integrante de OV7 expresó su deseo de integrarse a la clase política del país.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año”.