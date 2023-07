Jueza Angélica «N» sale de Pacho

Xalapa, Ver.– Tras hacer unas últimas revisiones, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez enviará al Congreso del Estado la propuesta de una nueva Ley y Reglamento de Tránsito Estatal.

Este jueves en rueda de prensa, adelantó que será después del periodo vacacional de verano cuando llegue a manos de los diputados locales para que la revisen y en su caso la aprueben en el pleno.

El gobernador García Jiménez destacó que los legisladores son parte importante en los cambios a dicha ley con el fin de beneficiar a los automovilistas.

“Ya que me reúna con algunos diputados, yo creo que con unos tres bastará, de ahí la enviamos. Si ellos me dicen que hay que hacer cambios, me parece esto y el otro, ya serían menos los cambios. Yo creo que los vamos a convencer, me darán su opinión y si hay alguna cosa que cambiar para que vaya bien consensada”.