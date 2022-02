Ken Salazar respalda la reforma energética de AMLO

México.- Un juez suspendió de manera temporal el proceso que se inició contra Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía, por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Fuentes explicaron al medio de comunicación Milenio que el juez José Rivas González tomó la decisión por el cambio de estatus del exfuncionario, que cuenta con fuero por ser diputado federal. También se ordenó devolver a Guajardo Villarreal su pasaporte y otros documentos.

Foto: NetNoticias

El 9 de julio DE 2021, el exsecretario de economía fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito, por lo que se impusieron las medidas cautelares de firmar de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y se le prohibió salir de México.

Durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”, expuso en su momento la Fiscalía General de la República.

Al respecto, Guajardo Villarreal respondió en su momento que él mismo representará su defensa y acusó que el proceso “huele mucho a persecución política“.

Foto: El Sol de México

Yo voy a estar al frente de mi defensa para demostrar que no he cometido ninguna irregularidad y que he sido la misma persona en cuarenta años, defendiendo mi nombre y mi prestigio”, enfatizó.

Con información de Milenio y López-Dóriga Digital

También te puede interesar ver: Detiene a titular de la SSP de Aguascalientes por delito de tortura