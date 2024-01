La semana inicia con fuertes lluvias y viento por FF29 en gran parte de los estados del país

Durango.- Durante la gira de trabajo en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó como testigo de honor el convenio para la construcción de la Planta Potabilizadora Durango. Este proyecto solucionará de manera inmediata un problema añejo de salud pública en la ciudad de Durango, debido a que actualmente el agua proviene de fuentes subterráneas con niveles de flúor y arsénico por arriba de la norma.

La construcción iniciará en la primera quincena de marzo y concluirá en seis meses. La potabilizadora recibirá agua de calidad almacenada en la presa Guadalupe Victoria, por lo que sólo requerirá un proceso de tratamiento convencional. Contará con dos módulos de potabilización de 555 litros por segundo cada uno y tendrá una capacidad de hasta mil 110 litros por segundo en beneficio de 600 mil habitantes de la ciudad de Durango.

La obra incluirá los trabajos de la presa Guadalupe Victoria, una planta de bombeo y acueductos de 10.4 kilómetros de líneas a presión y 7.3 kilómetros de líneas a gravedad.

El proyecto es una iniciativa del Gobierno de México; se llevará a cabo con autoridades de Durango a partir de una inversión de mil 150 millones de pesos, expuso el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, quien también firmó el convenio junto con el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal.

El titular de la Conagua recordó que el proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza para que nueve municipios de Coahuila y Durango tengan acceso a agua proveniente de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco apta para consumo humano.

Con estas acciones, la federación revierte el daño causado por gobiernos neoliberales que décadas permitieron durante décadas concentraciones excesivas de arsénico en el agua para consumo humano debido a la extracción de pozos en mayores profundidades a causa de la sobreexplotación del acuífero.

Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida podrían estar en la Constitución

El jefe del Ejecutivo anunció la propuesta de elevar a rango constitucional dos Programas para el Bienestar: Sembrando Vida Jóvenes y Construyendo el Futuro.

Dijo sentirse orgulloso de ese último programa, que reporta 11 mil 761 mujeres y hombres de 18 a 29 años inscritos en Durango. Gracias al aumento al salario mínimo ahora reciben 7 mil 572 pesos mensuales.

En este programa, las y los aprendices desarrollan en un año habilidades y capacidades, al tiempo que ejercen su derecho al trabajo.

Sobre Sembrando Vida, el mandatario dio a conocer que 20 mil 744 mujeres y hombres de Durango son beneficiarios del programa que les brinda un pago mensual de 6 mil 250 pesos.

La iniciativa para hacer de estos programas derechos constitucionales estará en el paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Poder Legislativo el próximo 5 de febrero en el contexto del 107 aniversario de la Constitución de 1917.

Durante el evento, el presidente constató más avances de los apoyos federales en Durango:

8 mil 570 jóvenes universitarios reciben ayuda económica de 5 mil 600 pesos bimestrales. El Gobierno de México mantiene el compromiso de apoyar las cuatro universidades públicas del estado.

87 mil 72 alumnos de preescolar, primaria y secundaria reciben una beca mensual de 920 pesos mensuales; en el estado la iniciativa se ampliará a 17 mil 744 niñas, niños y adolescentes. En total habrá 104 mil estudiantes beneficiados.

La Escuela es Nuestra beneficia en Durango a 2 mil 786 planteles educativos de los 4 mil 643 existentes, es decir, el 60 por ciento es atendido mediante una inversión de mil 36 millones de pesos, de los cuales, 81 millones de pesos se destinaron en el municipio de Durango. En este año serán incorporadas al programa mil 800 escuelas públicas de la entidad, las cuales recibirán presupuesto directo para elegir ampliación, mejoramiento, equipamiento, horario extendido o servicio de alimentación, informó la directora general de esta iniciativa, Pamela López Ruiz.

169 mil 535 personas adultas mayores reciben pensión de 6 mil pesos bimestrales tras el sexto aumento que cumplió el Gobierno de México. Se trata de un derecho constitucional.

Son beneficiarias 14 mil 767 niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Derivado de un convenio de financiamiento al 50 por ciento entre el gobierno federal y estatal respectivamente, este derecho es universal hasta los 64 años.

7 mil 600 niñas y niños hijos de madres trabajadoras reciben apoyo de mil 600 pesos bimestrales.

Continuará Producción para el Bienestar a favor de 38 mil trabajadoras y trabajadores del campo, quienes también accederán a fertilizantes gratuitos y al programa Precios de Garantía en alimentos básicos como maíz, frijol, trigo harinero y leche.

Se mantendrá el programa de vivienda en el estado.

Las y los beneficiarios y derechohabientes cobrarán de manera directa y sin comisiones lo que por derecho les corresponde a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar. En el país hay 2 mil 749 instalaciones construidas.

“Nosotros trabajamos por el pueblo y, ¿saben qué? Ahorramos mucho porque si no hay corrupción y no se derrocha el dinero en publicidad, ¿qué pasa? Pues tenemos presupuesto para ayudar a la gente”, mencionó el titular del Ejecutivo.

Paralelamente reafirmó la iniciativa de elevar a rango constitucional el salario mínimo de maestras y maestros estatales y trabajadores administrativos; pretende subirlo a 16 mil 390 pesos, sueldo que reciben 22 millones de trabajadores inscritos ante el IMSS. En el caso de las y los profesores de telesecundaria serán federalizados, anunció.

Ante pobladores de Durango y municipios aledaños, garantizó el derecho a la libre manifestación de las ideas.

“Nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista. (…) ¿Por qué no necesitamos del autoritarismo, de la censura? Porque tenemos principios, porque tenemos ideales, porque tenemos autoridad moral y autoridad política. Además, ¿quién es nuestro amo? El pueblo, ¿para quién trabajamos? El pueblo. ¿Quién nos defiende? El pueblo”.