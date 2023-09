Las jugadoras no están pasando por un buen momento, pero no siento que no nos quieran: Montse Tomé

España.- La seleccionadora española, Montse Tomé, afirmó que ni ella ni su cuerpo técnico sienten que las jugadoras no las quieran, ni lo han oído, a la par que, sobre su continuidad en el cargo, dijo que “llevo poco tiempo en el puesto, tengo confianza de seguir, tengo confianza en el trabajo y ganas de que se solucione esto”.

La primera en hablar fue la seleccionadora, que entró acompañada de su cuerpo técnico, que se sentó en las filas de atrás para acompañarla. Irene Paredes y Alexia Putellas hablarían después, en la rueda de prensa previa al partido contra Suecia de la Liga de Naciones, que se disputa este viernes en el Estadio Gamla Ullevi.

Foto: Heraldo de Aragón

“No es un problema deportivo, siento que trasciende lo deportivo. Todo lo que pasó aquel día en la final (el beso de Rubiales a Jenni Hermoso) y lo que se sucedió fue grave, se aleja del deporte, va con la persona. Hay que contrastar lo que se publica, mi sentir es que ellas no están pasando por un buen momento, pero no siento que no nos quieran”, dijo.

Tomé también dijo que ella y el cuerpo técnico tampoco están pasando por un buen momento.

“Nosotros tampoco hemos tenido nuestro mejor inicio, y es la situación que tenemos. Los hechos que vivimos son inaceptables. Lo dijimos en el comunicado y ahora: nos posicionamos con Jenni y con las jugadoras”, reconoció.

“Deberíamos estar celebrando un triunfo increíble y todo lo que pasó después fue muy desagradable. Lo catalogo como algo fuera de lo deportivo y, en cuanto a lo deportivo, ayer pudimos entrenar, las jugadoras son profesionales, han entrenado bien y mañana tenemos el primer partido de la Liga de Naciones y todos y todas somos profesionales”, agregó.

Foto: EFE

Sobre sus declaraciones el día de la lista de jugadoras en las que dijo que había hablado con las futbolistas, Tomé expresó que “ha sido un fallo en la interpretación, me preguntaron si había hablado con jugadoras, dije que sí. Con todas no, pero sí con jugadoras. No voy a decir con qué jugadoras he hablado y lo que he hablado”.

Por último, sobre el partido contra Suecia, Tomé declaró que “tenemos ganas de hablar de futbol, esperamos un equipo fuerte, sabemos que tiene la baja de Rolfo, un equipo con físico, una estructura defensiva presionante, con alternativas en el ataque, sobre todo en la transición y un gran equipo que a día de hoy lidera el ranking FIFA”.

“Es una competición nueva, atractiva, con un objetivo claro de estar en los Juegos Olímpicos y tenemos ganas de poder empezar y empezar bien. Sabemos que es un rival duro, respetamos muchísimo a los rivales, hacemos un análisis exhaustivo de todos y tenemos preparado el plan de partido para poder empezar mañana con garantías”, finalizó.

Con información de EFE