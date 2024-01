Lenia Batres Guadarrama fue investida como nueva ministra de la SCJN

Ciudad de México.- Lenia Batres Guadarrama fue investida este jueves en sesión solemne como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fue la propia ministra presidenta de la Suprema Corte quien le colocó la toga magisterial y la credencial como nueva integrante el Máximo Tribunal en México.

Durante su discurso, la nueva ministra lanzó críticas hacia el Poder Judicial detallando que se ha “extralimitado” en algunas decisiones, además de que se tienen excesos y de que se invade el ámbito que le corresponde al Poder Legislativo, calificándole incluso como “legislador positivo”.

También criticó, “porque hay que decirlo”, que se incumpla la ley donde se detalla que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Nos corresponde acatar la Constitución”, señaló.

“Estos que he denominado excesos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Corte, al grado de que se escuche entre litigantes decir ‘ qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte”, lanzó.

Batres Guadarrama también dirigió unas palabras hacia sus críticos tras su llegada al Máximo Tribunal de México.

“Quienes me felicitan están contentos de mi llegada, por esas razones pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte: la llegada de la paridad o casi de las mujeres; la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes: la llegada de visiones distintas a las predominantes, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial”, recalcó.

«Quien cree que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grande que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo por esta dignidad. Ministra del pueblo me han dicho, es un enorme halago una misión grande que acepto con honor y la responsabilidad que merece”, argumentó.