Ley jerarquiza a familiares de personas intestadas: Notario

Boca del Río, Ver.- Genaro López Castillo, titular de la Notaría 13 de Veracruz, mencionó que de manera legal existe una jerarquización para los familiares de las personas que no dejaron un testamento al momento de fallecer.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a sumarse a los programas que organizan los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río para conseguir descuentos en trámites de testamento, ya que esto solucionaría muchos problemas futuros entre familiares.

«Si no hay testamento, todos los que prueben ser familiares míos en un grado de preferencia que la ley señala, esposa, hijos, padres, tíos, sobrinos, entonces van a converger todos en un juicio y cada quien va a llevar a su abogado, entonces todos van a querer una proporción o porcentaje de la casa, imagínense quién va a querer más o quién va a querer menos, pues nadie, todos van a crear la misma proporción. Entonces, van a gastar en un litigio porque van a pagar un abogado para que resuelva quienes son los herederos, y como se reparte la paz hereditaria», subrayó.

En ese sentido, y para evitar un juicio largo y costoso, invitó a los ciudadanos a tomar en cuenta, el organizar con tiempo la repartición de sus bienes a través de un testamento.

«Desde la mayoría de edad la regla general es (…) los 18 y la persona debe de tener capacidad, o sea que no manifiesta algún problema de que no se acuerda como se llama, no sabe quienes son sus hijos, el Notario le pregunta directamente a quién quiere heredar y él dirá a quién», culminó.