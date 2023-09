Listo, Manuel Huerta para contender por candidatura a gobernador

Xalapa, Ver.- El delegado de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara se dijo listo para contender por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.

Así lo dio a conocer este martes luego de que se publicó la convocatoria de dicho partido el el estado:

«Sí, en efecto yo he dicho que estoy listo para ir a auna encuesta, que el movimiento es el que la va a hacer. No veo cómo me puedan evitar» dijo al respecto.