Llaman a tramitar la Cartilla Militar en Xalapa

Xalapa, Ver.- El secretario de Educación Zenyazen Escobar García se destapó como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Aunque en días pasados, luego de que la secretaria de Energía en el país Rocío Nahle García confirmó que buscaría ser la candidata a la gubernatura por dicho partido, Zenyazen Escobar dijo que iría por el Senado porque apoyaría la aspiración de la secretaria, este miércoles hizo pública su aspiración a la gubernatura a través de su cuenta de Twitter:

«Me entusiasma anunciar que me inscribiré a la encuesta de mi partido @morena_veracruz por la gubernatura del estado. Si la paridad de género no me lo permite, me postularé a la senaduría para continúa buscando en 2024 mejores condiciones para las y los veracruzanos».