Lluvias y calor vespertino en gran parte del país, este sábado

Sonora.- Hilario ‘N’ acusado del feminicidio de Alma Lourdes en Cajeme, Sonora fue vinculado a proceso y quedará sujeto a prisión preventiva, según confirmó el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo.

La tarde del 19 de agosto Hilario ‘N’ fue confrontado por Alma Lourdes al interior de una carnicería en Ciudad Obregón, por acosar en repetidas ocasiones a Ana Itzel, empleada del lugar y hermana de Alma.

Horas después del episodio el sujeto de 71 años de edad regresó al inmueble y asesinó a disparos a la gerente.

Previo al homicidio Alma Lourdes envió un audio a sus amigas para contarles lo ocurrido con Hilario N.

Detalló que el sujeto era cliente frecuente de la carnicería pero que desde dos semanas atrás había empezado a acosar a Ana Itzel, ante lo cual Alma le pidió respeto y le advirtió que de continuar con tal comportamiento se le negaría la entrada.

«Yo no soy de las que me quedo callada… Se puso bravo, bravo… Empezó a decirme ‘cállate, cállate, ¿tú quién eres?’… Yo no conozco que anduviera mal pero no lo conocemos realmente, no sé qué clase de persona sea”, dijo en el audio.