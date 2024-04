López Obrador agradece a banqueros relación mutua de respeto

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo calificaron de “fresa” por no cancelar la “Ley Zedillo” ni la “Ley Calderón” en materia de pensiones.

«¡Qué me reclaman, qué me reclaman! Que soy un moderado, un fresa porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones”, dijo.

“Que me quedé corto, que no se canceló la Ley Zedillo ni La ley Calderón. Eso es lo que me reclaman”, puntualizó esta mañana mañana el tabasqueño en la conferencia matutina.