López Obrador inaugurará complejo turístico de las Islas Marías este viernes

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que la epidemia de COVID-19 en México acumula seis semanas de incremento, debido a las bajas temperaturas, sin embargo, es menor que en las olas pasadas.

“Tenemos un incremento de casos; estos contagios de COVID-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias que en todas las temporadas de frío en todo el mundo y, desde hace milenios, incrementan. (…) Se ve este incremento que acumula seis semanas, un incremento lento comparado con la velocidad a la que creció la cuarta o quinta ola”, detalló.

En conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que el virus de SARS-CoV-2 progresivamente será una enfermedad estacional y “va a dejar de tener oleadas en la primavera y el verano; empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen”.

La ocupación hospitalaria continúa en niveles bajos: de 4 por ciento en camas generales y de 2 por ciento en camas con ventilador. En la semana epidemiológica 49, la mortalidad se mantiene estable con un fallecimiento diario en promedio.

El subsecretario reportó la cobertura de inmunización contra esta enfermedad; a la fecha es de 60 por ciento en niñas y niños de 5 a 11 años; de 84 por ciento en personas de todas las edades; de 91 por ciento en adultos mayores de 18 años y de 64 por ciento en adolescentes de 12 a 17 años.

Recordó que las infecciones respiratorias causadas por virus tienen mayor capacidad de transmisión durante la temporada invernal porque las gotas de líquido respiratorio duran más tiempo en el aire y eso las hace más contagiosas de una persona a otra.

Invitó a la población vulnerable a vacunarse en centros de salud contra la influenza estacional: adultos mayores de 60 años; niñas y niños de seis a 59 meses; personal de salud, personas embarazadas, así como grupos con comorbilidades o inmunosupresión entre cinco y 59 años.

Puntualizó que esta vacuna no es de uso generalizado, porque “esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra la influenza. (…) Para jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen dado que no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte”.

Desde el 3 de octubre a la fecha, se han aplicado 24 millones 086 mil 715 dosis, lo que representa el 62 por ciento de la cobertura sectorial. Se proyecta cubrir el 70 por ciento a finales de diciembre en esta campaña de vacunación.

En el informe del Pulso de la Salud, recordó las medidas de protección contra infecciones respiratorias agudas que contemplan el uso de cubreboca correctamente, lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, limpieza constante de superficies, vacunarse y, si presentan síntomas, quedarse en casa.

Plan de Salud IMSS Bienestar avanza en siete estados

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, reportó el desarrollo general del Plan de Salud IMSS Bienestar en siete estados incorporados al sistema federalizado.

Nayarit pasó del 78 por ciento al 99 por ciento en abasto de medicamentos; hay una cobertura del 97 por ciento en médicos especialistas. El financiamiento llega a los 936 millones de pesos.

Tlaxcala alcanzó el 96 por ciento en surtimiento de medicamentos; la cobertura de médicos especialistas se ubica en 91 por ciento. La inversión es de 520 millones de pesos.

Colima tiene cinco hospitales y 118 unidades de salud beneficiadas. El abasto de medicamentos está al 97 por ciento. Los recursos federales rondan los 403 millones de pesos.

Baja California Sur avanza con un financiamiento de 310 millones de pesos; la cobertura de médicos especialistas registra el 76 por ciento; la capacitación de primer y segundo nivel de personal está completa.

Sonora tiene una inversión de 822 millones de pesos; el abasto de medicamentos logró el 98 por ciento. Los médicos especialistas presentan una cobertura del 68 por ciento.

Sinaloa cuenta con una aportación de 692 millones de pesos. El surtimiento de medicamentos reporta 96 por ciento; se operan 33 hospitales y 340 unidades de salud.

Campeche es beneficiada con 638 millones de pesos, lo que permite aumentar el abasto de medicamentos al 88 por ciento; la cobertura de médicos especialistas llega al 50 por ciento.

