López Obrador sostendrá este jueves una llamada telefónica con Joe Biden

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su Gobierno no tiene algún “acuerdo vergonzoso” con Israel, con la finalidad de que se logre la extradición de algún mexicano como Tomás Zerón de Lucio, señalado por el Caso Ayotzinapa, o Andrés Roemer, acusado de violación.

El mandatario mexicano dijo lo anterior a pregunta expresa de si esta era una razón para no condenar las violaciones de Israel en la Franja de Gaza, tras la guerra que sostiene con el grupo Hamás, conflicto del cual manifestó que está a favor de un alto al fuego definitivo.

El mandatario mexicano explicó que incluso les he dirigido dos cartas a dos primeros ministros de Israel planteándoles la extradición de Zerón de Lucio por tortura y otros delitos.

Sobre el conflicto Israel-Hamás, López Obrador explicó que “no estamos a favor del uso de la fuerza, de la guerra, es lo más irracional que puede haber y sí queremos un cese al fuego y que se termine esta confrontación”.

“Lamentamos mucho el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento, pero no podemos más, porque tenemos que ayudar a encontrar una salida. Si nosotros nos definimos de manera más fuerte, pues no vamos a poder tener autoridad para ayudar a conseguir la paz, por eso nuestra política de neutralidad, y sí es distinta, nada más que con matices, porque la política no es blanca o negro, no es maniquea”, manifestó.

«Tenemos todos que contribuir a que se logre la paz. Consideramos que no nos va a ayudar no solo a México, sino a los que queremos que haya paz en el mundo, a conseguirla, si polarizamos este enfrentamiento. Esa es nuestra postura”, declaró.