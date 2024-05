Autoridades de BC confirman hallazgo de 3 cuerpos donde desaparecieron 2 australianos y un estadounidense

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que durante su sexenio nunca se ha dejado de conmemorar una fecha histórica de importancia en nuestro país.

«Nunca hemos dejado de conmemorar un día, un hecho histórico, desde que llegamos al Gobierno”, dijo.

“Porque en ese pasado glorioso está el porvenir de nuestra patria, el que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va. Los neoliberales corruptos querían que se acabara con la historia, el fin de la historia, nosotros no, porque en eso nos inspiramos”, puntualizó.