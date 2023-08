Luis Cresencio Sandoval, titular de Sedena, revela detalles sobre la renovada Mexicana de Aviación

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que “no hay elementos” que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien murió el miércoles en un ataque en Quito.

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Villavicencio, un periodista investigativo de 59 años que era candidato para las elecciones del 20 de agosto, recibió varios disparos el miércoles cuando salía de una escuela de la capital, donde había encabezado un acto días después de denunciar amenazas de un líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

El mandatario mexicano pidió actuar con prudencia sobre los motivos del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, donde apuntó que ya se empiezan a “repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria”.

“No, no, no tenemos esa información (sobre el Cártel de Sinaloa) y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsables, de autoridades y medios de información que en la mayoría de los caos son de manipulación, no medios de información. Hay que esperar y actuar con prudencia y responsabilidad