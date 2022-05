Manifestación de empleados de SEV Veracruz 

Boca del Río, Ver.- Empleados administrativos de la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se manifestaron la mañana de este miércoles pues exigen regresar al inmueble sede en la calle Negrete del municipio de Veracruz.

Los quejosos señalan qué, el actual edificio ubicado en la calle Camino Real en el municipio de Boca del Río, no cuenta con las condiciones aptas para desempeñar sus labores.

El personal administrativo fue cambiado a un edificio rentado en el municipio de Boca del Río, debido a que su sede original en la calle de Negrete (Veracruz), sería remodelada; la delegada, Diana Santiago Huesca, prometió que en un lapso no mayor a un año estarían de regreso.

«Hace casi tres años no sacaron de Negrete y nos dijeron que máximo en un año, la delegada se comprometió de palabra y con oficio, qué máximo en un año regresabamos, ya pasamos la pandemia, ya son casi 3 años y seguimos aquí, en un edificio inseguro, con calor, ni siquiera nos dan agua purificada, todos los gastos corren por cuenta de los empleados, qué la mayoría son administrativos, no docentes, qué no perciben un sueldo de más de 4 500 pesos a la quincena. Entonces es imposible que nosotros tengamos que pagar agua, que conectar los climas, que estén compañeras con los vidrios apunto de caerse, arriesgando su salud, no hay protocolos de seguridad, estamos amontonados, no hay mobiliario», señaló Daniela Torres Sánchez.