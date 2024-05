Transporte público una demanda de la zona rural de Veracruz: Kary Guzmán

Veracruz, Ver.- El próximo 19 de mayo se llevará a cabo la marcha por la democracia y será Xóchitl Gálvez, la que encabece la Marea Rosa, destacó el Senador, Julen Rementería del Puerto.

“Xóchitl Gálvez tiene todo el derecho de ir el 19 de mayo. Ella es una candidata que nace de los ciudadanos, no es de los partidos. Y lo que va a pasar el 19 es una gran concentración, así se espera. Ella la va a encabezar, aunque ellos no quieran. Y después el debate. Y seguramente será un domingo redondo que pondrá ya en una ruta inalcanzable a cualquier otra candidatura que no sea la de Xóchitl Gálvez para ganar la Presidencia de este país”, apuntó.

Rementería del Puerto destacó que la también conocida como «marea rosa» desde un principio fue convocada por diversas asociaciones civiles, empresarios, activistas y ciudadanos que no necesariamente están vinculados con los partidos políticos, y que no es un delito que la candidata de la oposición asista, y no se compara como acto proselitista, todo lo contrario a lo que se hace desde las “mañaneras”.

“Cuando hacen ese tipo de señalamientos, lo único que demuestra es el terror que tienen porque por lo que va a pasar. El domingo va a haber una concentración enorme, seguramente de las más grandes que hemos visto, más que la del INE, más que la del Poder Judicial, porque la gente lo que quiere es que ya cesen estas condiciones en las que se tiene al país en donde hay violencia, en donde no hay medicinas, en donde la salud está comprometida, la de los mexicanos, en donde el crecimiento económico es realmente insignificante, en donde tenemos una gran cantidad de cosas que hay que resolver”, explicó.

El senador panista refirió que la próxima concentración del 19 de mayo no la están convocando los partidos, sino la misma ciudadanía, y no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país.

“Va a ser un evento, estoy seguro, que va a marcar, digamos que, el último escalón para ya decir ya no hay nada que hacer para la candidata oficial y, por supuesto, un escalón que va a marcar también ya el triunfo, de una forma irremediable para Xóchitl Gálvez. Va a haber una concentración enorme, porque lo vemos en diversos puntos del país, lo que pasó hoy en el puerto de Veracruz, cuando llega la candidata oficial y los ciudadanos que estaban ahí, naturales, que llegan en el avión, igual que ella, le dicen: ‘fuera, fuera’. Por el contrario, lo que sucedió en Guanajuato, en donde toda la plaza se le vuelca a Xóchitl, una plaza repleta, en donde no hubo acarreados, y un coro monumental dice: ‘fuera Morena, fuera Morena’. Todas estas muestras van generando condiciones favorables para poder creer, para poder afirmar que Xóchitl va a ganar la elección el próximo 2 de junio”, concluyó.

Por Alejandro Ávila