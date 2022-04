Marcelo Michel Leaño es destituido como director técnico de Las Chivas

México. – El mexicano Javier ‘Chicharito‘ Hernández aseguró este miércoles que “el día” que no quiera jugar con el Tri se retirará del fútbol y destacó que va a seguir dándolo todo en el campo porque está enfocado al “cien por cien” en su temporada con Los Ángeles Galaxy y es lo único que tiene en su control.

Destacó que su familia le ha enseñado que “si quieres ir a la Selección” es necesario darlo todo y ser el mejor en tu profesión.

‘Chicharito‘ se mostró muy sereno y sonriente durante la rueda de prensa, en la que tenía claro que recibiría muchas preguntas sobre su ausencia de la selección mexicana.

De hecho, apenas 24 horas antes, el seleccionador Gerardo Martino fue tajante al hablar de su situación, al asegurar que ‘Chicharito‘ “no está porque el entrenador de turno no le ha elegido”.

El exdelantero del Manchester United, el Real Madrid o el Sevilla no es convocado con México desde 2019.

Sin hacer referencia a esta situación, Hernández destacó que en este momento se siente muy pleno y satisfecho con su vida.

«Me siento muy pleno. Eso no significa que no me enoje, que no extrañe a mis hijos. Tienes que vivir momentos incómodos, a veces no duelen, a veces son dolorosos, pero estoy pleno. Puedes estar enojado y sentirte pleno. Esa plenitud me la he dado yo con puro enfoque de que vengo a amarme“, afirmó.